ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.35
usd:
338.8
bux:
104669.1
2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Israeli-Palestinian conflict concept.
Nyitókép: Tuomas A. Lehtinen / Getty Images

Újabb telepeket építenek az izraeliek Ciszjordániában

Infostart

Az építkezést az úgynevezett E1-es, Jeruzsálemet a Maálé Adumim telepesvárossal összekötő, tizenkét négyzetkilométernyi zónában tervezik, amivel gyakorlatilag elvágnák egymástól Ciszjordániát és Jeruzsálemet.

Már Jichak Rabin kormányának idején, az 1990-es években születtek tervek ezen terület beépítésére, de 2005 óta politikai okokból - a többi között nemzetközi nyomásra - elhalasztották megvalósításukat. Szmotrics a közleményben összesen 3401 ház építését irányozta elő a szóban forgó területen.

A bejelentést Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő egyelőre nem kommentálta, a palesztin külügyminisztérium mindazonáltal máris elítélte a tervet, amelyet "a népirtás és a megszállás kiterjesztésének, illetve Netanjahu +nagy-Izraelre+ vonatkozó kijelentése visszhangjának" nevezett.

Izrael korábban visszautasította a palesztin fél népirtással kapcsolatos állításait.

A zsidó állam a gázai háború 2023-as kitörése óta ugyanakkor fokozta a telepek építését, valamint nőtt a telepesek a helybéli palesztinok ellen elkövetett erőszakcselekményeinek a száma is.

Az 1967-ben Jordániától elfoglalt Ciszjordániában mintegy hárommillió palesztin él, és azóta több mintegy 700 ezer zsidó telepes költözött be a területre. A nemzetközi jog törvényellenesnek tekinti civilek betelepítését megszállt területekre. Az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália és Új-Zéland júniusban büntetőintézkedéseket rendelt el Szmotrics és a nemzetbiztonsági tárcát vezető Itamár Ben-Gvir ellen a zsidó telepek bővítése melletti politikájuk miatt.

Kezdőlap    Külföld    Újabb telepeket építenek az izraeliek Ciszjordániában

izrael

ciszjordánia

zsidó telepek

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.14. csütörtök, 18:00
Talmácsi Gábor
gyorsasági motoros világbajnok
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pokoli forróság után jön a fordulat Magyarországon: 10 fokot is zuhanhat a hőmérséklet

Pokoli forróság után jön a fordulat Magyarországon: 10 fokot is zuhanhat a hőmérséklet

Szombaton tetőzik a kánikula, akkor akár 39 Celsius-fok is lehet, majd vasárnapra néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet. A hétvégén előbb északnyugaton, majd keleten lehet zápor, zivatar - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fontos változás élesedik a Covid-19 oltások terén: erre lehet számítani ősszel, indul a roham

Fontos változás élesedik a Covid-19 oltások terén: erre lehet számítani ősszel, indul a roham

Az amerikai gyermekek Covid-19 elleni védőoltáshoz való hozzáférése jelentősen korlátozódhat, miután az FDA várhatóan nem újítja meg a Pfizer vakcina engedélyét.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin must prove he is serious about peace, Starmer says after Zelensky talks

Putin must prove he is serious about peace, Starmer says after Zelensky talks

A Kremlin aide says the Russian and US leaders will hold a joint news conference after their meeting in Alaska on Friday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 14. 13:56
Donald Tusk: Moszkva újból uralkodni akar Közép-Európa felett
2025. augusztus 14. 13:21
Nem lesz új ország a Földön – az utolsó pillanatban hiúsult meg a történelmi megállapodás
×
×
×
×