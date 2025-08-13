Dróntalálat a Barátság kőolajvezetéknél – megszólalt a Mol és Szijjártó Péter

Erről a Kyiv Independent írt ukrán katonai forrásokra hivatkozva, de az információt sem ukrán, sem orosz oldalról nem erősítették meg hivatalosan. Mint a Telex idézte, a lap szerint szerdára virradó éjszaka a Magyarország felé is orosz kőolajat szállító vezeték egyik szivattyúállomását érte találat a Brjanszk megyei Unyecsa településnél.

Hivatalosan annyit tudni, hogy az orosz védelmi minisztérium közlése szerint Brjanszknál az éjszaka során 46 drónt semmisítettek meg.

A portál kérdésére a Mol kommunikációs vezetője, Halász Ambrus közölte, hogy "a kőolajszállítás az ütemterveknek megfelelően zajlik."

A hírre Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is reagált, közölve, hogy a magyar kormány határozottan felszólítja Ukrajnát, hogy ne veszélyeztesse hazánk energiaellátásának biztonságát, és vessen véget a Magyarországra vezető energiaszállítási útvonalak támadásának.

"Magyarország jelenleg Ukrajna első számú villamosenergia-ellátója, nélkülünk az ukrán energiabiztonság meglehetősen instabillá válna. Különösen ennek tekintetében felháborító a Magyarországot kőolajjal ellátó, így hazánk energiabiztonságában kulcsszerepet játszó Barátság-vezeték elleni újabb ukrán támadás" – közölte – egy brjanszki elosztóállomás elleni dróntámadást említve – a tárcavezető.

(A nyitókép illusztráció.)