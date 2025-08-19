ARÉNA
2025. augusztus 19. kedd Huba
Steel oil pipes from refinery in desert during sunset.
Nyitókép: imaginima/Getty Images

Megint jön kőolaj a Barátság vezetéken

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Helyreállt a kőolajszállítás Magyarország felé a Barátság vezetéken keresztül az oroszországi transzformátorállomást ért vasárnap éjszakai ukrán támadást követően - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon.

A tárcavezető arról számolt be, hogy este kilenc óra után helyreállt a szállítás Magyarország felé a Barátság kőolajvezetéken az ukrán dróncsapást követően.

"A támadás okozta károk gyors elhárítását az imént megköszöntem Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettesnek" – írta. "Elvárjuk, hogy Ukrajna ne kövessen el újabb támadást a hazánk energiaellátása szempontjából kritikus vezeték ellen. Ez a háború nem a mi háborúnk, minket hagyjanak ki belőle!!" – tette hozzá.

"Az üzemanyag-termelésben az átmeneti leállás alatt sem volt fennakadás" – Közölte a Mol csoport az Index megkeresésére.

Az esetleges átmeneti kiesések vagy fennakadások a szállításban a fogyasztók számára gyakorlatilag észrevétlenek maradnak, ugyanis nemcsak a stratégiai készletek, hanem az Adria-vezeték is rendelkezésre áll.

