Megint jön kőolaj a Barátság vezetéken

A tárcavezető arról számolt be, hogy este kilenc óra után helyreállt a szállítás Magyarország felé a Barátság kőolajvezetéken az ukrán dróncsapást követően.

"A támadás okozta károk gyors elhárítását az imént megköszöntem Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettesnek" – írta. "Elvárjuk, hogy Ukrajna ne kövessen el újabb támadást a hazánk energiaellátása szempontjából kritikus vezeték ellen. Ez a háború nem a mi háborúnk, minket hagyjanak ki belőle!!" – tette hozzá.

"Az üzemanyag-termelésben az átmeneti leállás alatt sem volt fennakadás" – Közölte a Mol csoport az Index megkeresésére.

Az esetleges átmeneti kiesések vagy fennakadások a szállításban a fogyasztók számára gyakorlatilag észrevétlenek maradnak, ugyanis nemcsak a stratégiai készletek, hanem az Adria-vezeték is rendelkezésre áll.