×
Az izraeli miniszterelnöki hivatal felvételén Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök izraeli katonákkal találkozik a palesztinok lakta Gázai övezet déli csücskében levő Rafah városnál 2024. július 18-án. Az izraeli tankok július 20-án Rafah nyugati és északi részén nyomultak előre, a támadásokban legkevesebb harminc palesztin ember halt meg.
Nyitókép: MTI/AP/Izraeli miniszterelnöki hivatal/Avi Ohayon

Az izraeli kormányfő lázadásra szólította Irán népét

Infostart

Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő videóüzenetben szólította fel kedden Irán népét lázadásra a teheráni vezetéssel szemben.

Azt mondta az irániaknak, hogy "legyenek vakmerőek és bátrak", merjenek álmodni. "Menjetek ki az utcákra, követeljetek igazságot, elszámoltathatóságot, tüntessetek a zsarnokság ellen!" - mondta Netanjahu.

"Építsetek jobb jövőt családjaitok és minden iráni számára! Ne engedjétek, hogy ezek a fanatikus mollák csak egy perccel is tovább keserítsék az életetek!" - hangsúlyozta az izraeli kormányfő.

Netanjahu szót ejtett a 12 napos háborúról is, amelynek során katonai célpontok mellett legkevesebb tíz iráni magfizikust megöltek, hogy meghiúsítsák a teheráni vezetés nukleáris programját. "Vezetőitek ránk kényszerítették a 12 napos háborút, és szánalmas vereséget szenvedtek" - fogalmazott.

"Minden kezd összeomlani. A brutális nyári hőségben még tiszta, hideg vizetek sincs a gyermekeitek számára" - utalt az izraeli miniszterelnök a legutóbbi iráni vízválságra. Hozzátette, hogy Izrael ugyanakkor világelső a víz újrafelhasználásában, és segíteni tudna ebben, amennyiben a teheráni vezetést megdöntenék.

"Segíteni fogunk Iránnak a víz újrahasznosításában, segíteni fogunk Iránnak a víz sótalanításában" - közölte, és leszögezte, hogy "most van itt az ideje a szabadságért harcolni".

izrael

irán

Benjámin Netanjahu

×
