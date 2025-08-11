ARÉNA
Eagle S nevű tanker, amely feltehetően két kommunikációs kábelt is megrongált a Balti-tengeren
Nyitókép: X / Chuck Pfarrer | Indications

Nem tréfálnak a finnek: bíróság elé állítják a kábelrongáló tengerészeket

Infostart / MTI

A finn ügyészség vádat emelt az Oroszországhoz köthető Eagle S olajszállító hajó kapitánya és két tisztje ellen az Estlink 2 finn-észt villamosvezeték és négy másik távközlési kábel 2023. december 25-i megrongálása miatt - közölte a finn főügyészhelyettes.

A vád súlyos rongálás és súlyos hírközlési zavar okozása. A vádlottak - az Eagle S kapitánya, első- és másodtisztje - nevét nem hozták nyilvánosságra. Mindhárman tagadják a bűncselekmény elkövetését, és vitatják Finnország illetékességét az ügyben, arra hivatkozva, hogy a kábelek sérülése a finn felségvizeken kívül történt.

A finn ügyészség szerint a Cook-szigeteki zászló alatt közlekedő tartályhajó az oroszországi Uszty-Luga kikötőjéből indult, majd a Finn-öbölben horgonyát mintegy 90 kilométeren keresztül vontatva összesen öt tengeralatti kábelt vágott el. A megsérült vezetékek között volt az Estlink 2 is, amely a téli hónapokban Észtország áramigényének közel felét fedezheti.

A rongálás okozta kárt több mint 60 millió euróra (23,7 milliárd forintra) becsülik.

Bár az energia- és távközlési szolgáltatásokat alternatív útvonalakon fenn tudták tartani, az ügyészség szerint a kábelvágás komoly veszélyt jelentett mindkét területen. Az Estlink 2 mintegy 145 kilométer hosszú, és legmélyebb pontján 90 méterrel fekszik a víz alatt.

A finn hatóságok és az Európai Bizottság az Eagle S-t Oroszország úgynevezett "árnyékflottájához" sorolják, amely idős, sokszor tisztázatlan tulajdonosi hátterű, nyugati biztosítás nélkül üzemelő tankerekből áll, amelyeket a nyugati szankciók megkerülésére vásároltak az Ukrajna elleni háború kitörése óta.

A Kreml tagadta, hogy köze lenne a balti-tengeri infrastruktúra rongálásához.

