Magyar cég pilótája is volt az Aradnál szörnyethalt férfi

A 48 éves, kétgyerekes Vlad Zgardau csaknem 20 éves tapasztalattal rendelkező kapitány volt. A Wizz Air bukaresti pilótájaként is dolgozott és kiképző pilótaként is tevékenykedett - írja a blikk.hu.

A szombati légibalesetről, amelyben egy 18 fiatalember is meghalt az Infostarton is beszámoltunk.

A légitársaság közleményt adott ki a pilóta halálát követően: „A balesetben a Wizz Air egy nagy tapasztalattal rendelkező, szakmailag tökéletesen felkészült kollégát vesztett el". Az alábbi poszt nem sokkal a tragédia előtt született.

A baleset oka egyelőre nem ismert, a hatóságok nyomozást indítottak.