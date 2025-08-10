ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.31
usd:
339.56
bux:
104286.14
2025. augusztus 10. vasárnap Lőrinc
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: wizzair.com/Arpad Foldhazi

Magyar cég pilótája is volt az Aradnál szörnyethalt férfi

Infostart

Wizz Air-pilóta is volt az aradi kisrepülőgép-baleset egyik áldozata.

A 48 éves, kétgyerekes Vlad Zgardau csaknem 20 éves tapasztalattal rendelkező kapitány volt. A Wizz Air bukaresti pilótájaként is dolgozott és kiképző pilótaként is tevékenykedett - írja a blikk.hu.

A szombati légibalesetről, amelyben egy 18 fiatalember is meghalt az Infostarton is beszámoltunk.

A légitársaság közleményt adott ki a pilóta halálát követően: „A balesetben a Wizz Air egy nagy tapasztalattal rendelkező, szakmailag tökéletesen felkészült kollégát vesztett el". Az alábbi poszt nem sokkal a tragédia előtt született.

A baleset oka egyelőre nem ismert, a hatóságok nyomozást indítottak.

Kezdőlap    Külföld    Magyar cég pilótája is volt az Aradnál szörnyethalt férfi

arad

wizz air

légibaleset

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.11. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az USA sem bírná a tempót az EU-val beígértetett energiafelvásárlásokra

Az USA sem bírná a tempót az EU-val beígértetett energiafelvásárlásokra

Szinte mindkét oldalról lehetetlennek tűnnek azok a vállalások, amelyeket az Európai Unió nevében Ursula von der Leyen bizottsági elnök ígért be az amerikai vámalku létrejöttéért cserébe. A megállapodás most – és az elkövetkező években is – ingatag lábakon állhat majd, és külön nehezítő faktor, hogy az USA elnöke, Donald Trump bármikor számonkérheti Európán az első látásra teljesen irreálisnak tűnő számokat. Ugyan teljesen tisztán látni szinte lehetetlen az európai országok energiapolitikájában, a mozgásterek felméréséből kiderül, hogy konvencionális úton és ilyen rövid távon, még kifejezetten erős ösztönzők mellett sincs esély azokat az energiavásárlási számokat prezentálni, amelyeket elvárna az amerikai elnök. Így Európa olyan nukleáris opcióhoz nyúlhat, amelyből középtávon még a saját iparát is feltámaszthatja.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyszerűsített foglalkoztatás 2025: új szabályok, tudnivalók, változások egy helyen

Egyszerűsített foglalkoztatás 2025: új szabályok, tudnivalók, változások egy helyen

2024-től új szabályozás lépett életbe az egyszerűsített foglalkoztatás terén, amely érinti mind a munkáltatókat, mind a munkavállalókat. Melyek a legfontosabb változások? Nézzük is!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Netanyahu defends Israel's plan to 'take over' Gaza City as European leaders call for decision to be reversed

Netanyahu defends Israel's plan to 'take over' Gaza City as European leaders call for decision to be reversed

The Israeli PM says he has "no choice" but to "defeat Hamas", as the UK, France and others say the plan "risks violating international humanitarian law".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 10. 17:02
Hasít az ANO - Orbán Viktor elégedetten tekinthet Prágára
2025. augusztus 10. 15:42
Az ukrán határok védelmében beszélt a cseh külügyminiszter
×
×
×
×