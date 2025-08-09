ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.31
usd:
339.56
bux:
104286.14
2025. augusztus 9. szombat Emőd
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Aradon.ro

Már megint lezuhant egy gép Romániában, ezúttal Arad sűrűn lakott részén - halottak

Infostart / MTI

Lezuhant egy kisrepülőgép Aradon, a fedélzetén lévő két ember meghalt - közölte szombaton az Aradon.ro hírportál.

A 112-es segélyhívóra helyi idő szerint 11.30-kor érkezett a riasztás, hogy egy kisrepülőgép csapódott be az Astra Rail Industries vagongyár udvarán. A kiégett roncsok között talált két férfin a helyszínre érkezett rohammentősök már nem tudtak segíteni, csak a halálukat tudták megállapítani.

A becsapódás helyszínén - a kisrepülőgépen utazó 45, illetve 47 éves áldozaton kívül - senki sem sérült meg. A város központi, sűrűn lakott részén található aradi vagongyárban az idén tavasszal az amerikai tulajdonos leállította a termelést, az alkalmazottakat elbocsátotta, a gyártelep gyakorlatilag üres volt.

A helyszínt a rendőrség lezárta, a hatóságok megkezdték a vizsgálatot a baleset okainak és körülményeinek kiderítése érdekében.

Egy hónapon belül ez már a harmadik kisrepülőgép, amely lezuhant Romániában.

Július 15-én egy 59 éves Temes megyei pilóta vesztette életét, amikor kisrepülőgépével lezuhant a szászvárosi akvapark mellett, július 20-án pedig a Duna torkolatvidékén, a Fekete-tenger partján lévő Gura Portitei nevű földnyelven szenvedett balesetet egy másik kisrepülőgép, amelynek mindkét utasa meghalt.

Képünk illusztráció.

Kezdőlap    Külföld    Már megint lezuhant egy gép Romániában, ezúttal Arad sűrűn lakott részén - halottak

lezuhant

arad

repülő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rettegés a nyeregben – felmérés a hazai kerékpárosokról

Rettegés a nyeregben – felmérés a hazai kerékpárosokról

A kerékpározók legfőbb motivációja a kötetlen mozgásforma és az egészségmegőrzés lehetősége – mondta a Magyar Kerékpárosklub kommunikációs munkatársa a szervezet legfrissebb kutatásáról. Kádár Melinda a kerékpárosok félelmeiről is beszélt.
Megvan a Trump-Putyin-csúcs helyszíne is - Területcsere a megoldás?

Megvan a Trump-Putyin-csúcs helyszíne is - Területcsere a megoldás?

Bár korábban lehetett hallani svájci, olasz és magyarországi helyszínről, a legkézenfekvőbb megoldás született: a két ország határvidéke. A találkozó tárgya természetesen az ukrajnai háború és azon belül is a lehetséges fegyvernyugvás. Donald Trump közvetlenül utalt arra, hogy két irányból is nyomást helyezett az Egyesült Államok Oroszországra.
 

Ukrajna "nem adja a földjét" - reakció a formálódó trumpi békecsomagra

Ukrán területekről szóló orosz-amerikai megállapodásról ír a Bloomberg

Drónról ledobott villanybicikli mentett meg egy ukrán katonát

Azerbajdzsán és Örményország békét kötött - amerikai közvetítéssel

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.11. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kigyulladt mozdony miatt bénult le a balatoni fővonal

Kigyulladt mozdony miatt bénult le a balatoni fővonal

A mozdony kigyulladása miatt akadozik a vasúti közlekedés a Balaton északi partján, több járat esetében pótlóbuszokat kellett beállítani - számolt be az MTI.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ilyen se gyakran van manapság: teljes titokban igazolt egy portugál klub, senki nem tudott róla

Ilyen se gyakran van manapság: teljes titokban igazolt egy portugál klub, senki nem tudott róla

A Porto meglepetésszerű igazolással kápráztatta el a szurkolókat, amikor Luuk de Jong érkezését a legnagyobb titokban tartva, egy barátságos mérkőzés előtt jelentették be.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Vance and Lammy to host meeting on Ukraine, as Zelensky says Kyiv will not give up land

Vance and Lammy to host meeting on Ukraine, as Zelensky says Kyiv will not give up land

This comes after US President Donald Trump announced he will meet with Russian President Vladimir Putin in Alaska on Friday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 9. 15:25
Fura szerelés zajlik a két Korea határán
2025. augusztus 9. 10:52
Drónról ledobott villanybicikli mentett meg egy ukrán katonát
×
×
×
×