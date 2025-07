Sokkoló videó került elő az autópályára zuhant kisrepülőről

Mint arról az Infostart is beszámolt, kisrepülőgép zuhant le kedden egy autópályára az észak-olaszországi Brescia mellett, és kigyulladt, két utasa életét vesztette. A baleset az A4 és az A21 jelű autópályák találkozásánál történt. A két utas bennégett a kisrepülőgépben. Két autóvezető, aki járművével éppen arra hajtott, könnyebb sérüléseket szenvedett.

A Brescia Today szerezte meg az autópálya kamerafelvételeit. A két videón mindkét irányból látható, hogy a kisrepülőgép egyenesen az autópályába csapódik. A fedélzeten egy 75 éves férfi és egy 60 éves nő tartózkodott – írja a Portfolio.

Szemtanúk szerint a repülő hirtelen pörögni kezdett a közeli mező felett. A pilóta megpróbált a levegőben maradni, de nem sikerült neki.

A repülőgép-szerencsétlenség oka továbbra sem tisztázott, jelenleg is vizsgálják. A repülőgép a balesetet megelőzően 70 kilométert tett meg a levegőben.

A forgalomfigyelő kamera által készült felvétel megrázó lehet, csak saját felelősségére tekintse meg:

✈️? A plane crashed onto a busy highway in Italy — several cars passed through a wall of fire



According to Brescia Today, the cause of the crash remains unknown.



On board were a 75-year-old man and a 60-year-old woman. They both died. pic.twitter.com/65JdtqyS0D