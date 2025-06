Izrael ismét támad

A Press TV iráni televízió arról számolt be, hogy működésbe lépett az iráni légvédelem, és izraeli rakétákat semmisített meg Teherántól délre. A helyi sajtó szerint Teheránban és környékén több robbanást lehetett hallani. A Fársz iráni hírügynökség két nagy robbanásról adott hírt a fordói hasadóanyagdúsító létesítmény környékéről.

Közben Donald Trump a Fox News hírtelevízió újságírójának adott telefoninterjúban elmondta, hogy tudomása volt az Izrael által tervezett Irán elleni légicsapásról, de megismételte, hogy abban az Egyesült Államoknak nem volt része.

Az interjúban azt is kifejtette, hogy

a légicsapástól azt várja, hogy ismét a tárgyalóasztalhoz kényszeríti a teheráni vezetést nukleáris programjának lezárásáról.

A Fehér Házban washingtoni idő szerint a késő délelőtti órákban Donald Trump vezetésével összeült a Nemzetbiztonsági Tanács. Amerikai tisztségviselők pénteken arról számoltak be, hogy a Földközi-tenger keleti medencéjébe, Izrael partjainak közelébe vezényeltek két amerikai hadihajót arra az esetre, hogy szükség esetén rendelkezésre álljanak.

Iránban a hadsereg hivatalos felületein arra készíti fel a lakosságot, hogy a válaszcsapás előkészítése érdekében katonai konvojok haladnak majd az utakon, és jelezte azt is, hogy ezekről felvételeket készíteni és a világhálón publikálni olyan bűncselekmény, amely Izraelt segíti - írja az euronews.com

BREAKING ???



Several trucks loaded with missile systems, reportedly being readied for launch toward Israel, were struck and destroyed by Israeli drones near the “Broken Bridge” in Asadabad, Hamedan, according to local sources. pic.twitter.com/kKiisR9FKF