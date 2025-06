Megszólalt Moszkva a nagy ukrán bomázórepülő-pusztításról – képek, videó

Kijev – a hírek szerint másfél évnyi tervezés után – végrehajtotta a 2022 óta tartó háború eddigi talán legmerészebb ukrán akcióját, és mélyen Oroszország területén belül hajtott végre csapást kulcsfontosságú támaszpontok ellen, stratégiai bombázókat megsemmisítve. Mindezt úgy hajtották végre, hogy először drónokat csempésztek be Oroszországba, aztán sajátos fakunyhó szerű építményeket, majd ezeket teherautókra helyezték, amiket a kiszemelt repülőterek közelében parkoltak le. A fakunyhók tetejét egy távirányítható szerkezet nyitotta ki, hogy a drónok felszállhassanak.

? What a masterpiece! Operation “Spiderweb”: preparation details revealed



Ukrainian media report that today’s massive special operation, codenamed “Spiderweb”, was in the works for over a year and a half. Its result — the destruction of 41 Russian strategic bombers.



? The… pic.twitter.com/68pZ7ANtRn — NEXTA (@nexta_tv) June 1, 2025

A hírek legalább négy orosz repülőtér megtámadásáról szóltak, ezek közül először csak kettőt tudott azonosítani a nyilvánosság, később azonban megszólalt Moszkva, az SZBU (az Ukrán Biztonsági Szolgálat) pedig egy fotót osztott meg, amin vezetője, Vaszil Maljuk látható, amint műholdfelvételeket tart az Olenya (Murmanszki régió), Belaja (Irkutszk), Gyagilevo (Rjazan), Ivanovo Severny (Ivanovo) és Ukrainka (Amur régió) katonai repülőtereiről.

? Historic photo!



In the image, SBU chief Vasyl Maliuk is seen holding satellite images of the military airfields Olenya (Murmansk region), Belaya (Irkutsk), Dyagilevo (Ryazan), Ivanovo Severny (Ivanovo), and Ukrainka (Amur region). pic.twitter.com/Y5PH5yiPSx — NEXTA (@nexta_tv) June 1, 2025

A Belaja támaszponton a hírek szerint összesen 92 darab repülőgép volt, míg Olenyán 56. Nem tudni pontosan, hogy ezekből mennyi pusztult el, vagy sérült meg súlyosan, egyelőre 40 körüli számról beszélnek – írta a Portfolio. Mindesetre ez Oroszország egyik legsúlyosabb katonairepülő-vesztesége.

✈️ Satellite images of the airbases' status a couple of days ago, - AviVector



Belaya (31.05):

▪️7 Tu-160;

▪️6 Tu-95MS;

▪️2 Il-78M;

▪️6 An-26;

▪️2 An-12;

▪️39 Tu-22M3;

▪️30 MiG-31.



Olenya (26.05):

▪️11 Tu-95MS;

▪️5 An-12;

▪️40 Tu-22M3.



At least 2 more airbases were also… pic.twitter.com/zrefGmsfHe — MAKS 25 ??? (@Maks_NAFO_FELLA) June 1, 2025

? What an irony: Ukrainian drones targeted Tu-95 bombers using AI trained on Soviet planes from a museum



The FPV drones used in the “Spiderweb” special operation were guided by artificial intelligence trained on strategic bomber models displayed at the Poltava Museum of… pic.twitter.com/UftdCJhtsp — NEXTA (@nexta_tv) June 1, 2025

A drónindító kamionok legalább négy esetben is sikerrel jártak, azonban a felvételek szerint ennél is nagyobb pusztítást végezhettek volna, ám a beszámolók szerint volt legalább kettő olyan, amely nem tudta teljesíteni a küldetését.

Another Ukrainian FPV drone truck failed to reach its destination.



This is the second failed truck.



4 other trucks reached their destinations and carried out the attacks. pic.twitter.com/tetpp3Ok0I — Clash Report (@clashreport) June 1, 2025

Moszkva: öt régió érintett

Több repülőgép kigyulladt, miután az ukrán hadsereg FPV-drónokkal "terrortámadást" hajtott végre a murmanszki, az irkutszki, az ivanovói, a rjazanyi és az amuri régió katonai repülőterei ellen – közölte vasárnap az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szerint az Ivanovo, Rjazany és Amur megye katonai repülőterei elleni "összes terrortámadást visszaverték". A közleményben elismerték, hogy a murmanszki és irkutszki régióban, ahol az FPV-drónokat a repülőterek közvetlen közeléből indították, több repülőgép kigyulladt.

A minisztérium beszámolója értelmében a tűz oltása befejeződött, a katonai és polgári személyzet körében nem volt áldozat.

Korábban Igor Kobzev, az irkutszki régió kormányzója Telegram-csatornáján közölte, hogy pilóta nélküli "ismeretlen" repülőszerkezetek támadták az uszoljei járásban, Szrednyij településen lévő Belaja légibázist, ahol a Tu-22M3 típusú szuperszonikus bombázók állomásoznak. Ez volt az első dróntámadás egy szibériai katonai bázis ellen. A kormányzó szerint "a drónokat kibocsátó forrást" - egy kamiont - blokkolták és megsemmisítették, a lakosok életét és egészségét nem fenyegeti veszély.

Kobzev, aki az Uszolje-Szibirszkoje környékén végrehajtott támadás helyszínére utazott, közölte, hogy

a járásban fokozott készültséget vezettek be,

és az R-255-ös Szibir autópályát részlegesen lezárták. A kormányzó feladatként nevezte meg a lakosság tájékoztatását, hogy megakadályozzák a pletyka és a spekuláció terjedését az interneten, mert, mint mondta, hamis videók terjednek. Elrendelte továbbá a tűzvédelmi készültség növelését.

Dróntámadásról tett korábban bejelentést Andrej Csibisz, a murmanszki régió kormányzója is. Ő nem közölte, hogy mi volt a célpont, és hogy keletkeztek-e károk. Csibisz délután valótlannak nevezte az állítást, miszerint robbanások történtek Szeveromorszkban, és hamisnak nevezte az interneten terjedő videókat is.

"A helyzet a városban stabil. Jelenleg veszély nem észlelhető" - írta a régió vezetője, aki Olenyegorszkba utazott.