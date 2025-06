Másfél évig készítették elő, most sikerrel járt a különleges ukrán Pókháló-hadművelet – videók

A hivatalos közlés szerint több mint 40 harci, illetve felderítő repülőgépet sikerült megsemmisíteniük a Pókháló fedőnevű akció során, egyebek között Tu-95-ös és Tu-22-es típusú bombázógépeket és Berijev A-50-es felderítő gépeket. Az akcióban részt vett ügynökök már visszatértek Ukrajnába.

A Reuters összefoglalója szerint a minifészereket szállító teherautókat a légibázisok szélére vitték, majd ott hagyták. A fa szerkezetek tetőlemezeit egy távműködtető mechanizmus emelte le, lehetővé téve a drónok kirepülését és a támadást – idéztek egy ukrán, név nélkül nyilatkozó biztonsági tisztet.

A közösségi médiában feltűnő videókon és képeken orosz stratégiai bombázók tüzeltek a szibériai Irkutszk régióban található Belaja légitámaszponton.

Shocked Russian soldier says “everything is messed up” as he films a large part of Russia’s strategic bomber fleet burning up in front of him.



Ukraine launched drones from moving trucks against 4 Russian air bases deep inside Russia moments ago.



40+ planes destroyed pic.twitter.com/SGTStDOMWU