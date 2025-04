Itt az első videó Ferenc pápa nyitott koporsójáról

Hétfő este koporsóba helyezték Ferenc pápa holttestét rezidenciája, a vatikáni Szent Márta-ház kápolnájában. A szertartáson készült felvételekből néhányat nyilvánosságra hozott a Vatikán.

A videó és a fotók tanúsága szerint a néhai pápa koporsóját a Svájci Gárda két tagja őrzi a Szent Márta-házban, ahol a pápa a Vatikánban lakott. A hétfő este, a holttest felravatalozása után készített képeken a 88 éves korában, szélütés és szívelégtelenség miatt meghalt pápa fején fehér püspöksüveg látható és vörös miseruhába öltöztették, kezébe pedig rózsafüzért helyeztek.

