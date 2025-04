Súlyos légicsapást mért az USA a jemeni lázadókra - videó

A nyugat-jemeni Rász Ísza kikötővárosa elleni támadásnak, legkevesebb 38-an meghaltak, több mint 100-an megsebesültek - jelentette péntekre virradóra a húszi lázadók által ellenőrzött al-Maszíra televíziós csatorna. A közlés szerint az amerikai fél a kikötőben zajló üzemanyag-forgalomban akart zavart okozni a művelettel, amelyet Jemen szuverenitása elleni támadásnak nevezett.

Az Egyesült Államok közel-keleti és közép-ázsiai műveleteit irányító Középső Parancsnoksága (Centcom) az X-en azt közölte, hogy a légicsapások célja a húszik gazdasági erőforrásainak ellehetetlenítése, kiemelve, hogy a Rász Íszába érkező üzemanyag-szállítmányok a jemeni népet illetnék, azonban a húszik a saját hadműveleteikre használják azokat.

?Update: US Central Command continues its massive bombing campaign against Yemen!! Yemen's Ras Isa port burning after US air strikes!! pic.twitter.com/hWOVAVSfN2

Az Egyesült Államok a múlt hónapban indított nagyszabású műveleteket az Irán-barát húszik ellen. Washington leszögezte, hogy a támadások folytatódni fognak egészen addig, amíg a húszik nem hagynak fel a Vörös-tengeren áthaladó hajók elleni műveleteikkel.

⚡️ ⭕️ Yemen: 38 workers and employees were killed and 102 others were injured in an incomplete toll. After US bombing of the Ras Issa Oil Port facility, sources in #Yemen reported 14 airstrikes targeting the site, and US aircraft returned to bomb ambulances and civil defense… pic.twitter.com/uqKIzyYSVE