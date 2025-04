Ukrajna: gyerekek is meghaltak az újabb orosz rakétacsapásban

Telegramon közzétett üzenetében Liszak hozzátette, hogy a pénteki orosz támadásban - amely az utóbbi hetek egyik legsúlyosabb művelete volt Ukrajna ellen, 61-en sebesültek meg, beleértve 12 gyereket is. Ihor Klimenko belügyminiszter tájékoztatása szerint a támadás nyomán keletkezett tüzeket eloltották, öt épület megrongálódott.

Az orosz védelmi minisztérium a műveletről azt közölte, hogy "ukrán tisztek és külföldi kiképzők Krivij Rih-i tanácskozásának helyszínét érte rakétacsapás". Az ukrán katonai parancsnokság ezt hamis hírnek nevezte. Szombaton az ukrán légierő közlése szerint

Mindeközben francia és a brit vezérkari szintű küldöttség érkezett Kijevbe, élükön Thierry Burkhard francia tábornokkal és Tony Radakin admirálissal. A látogatást követően az X-en közzétett üzenetében Burkhard leszögezte: együttműködnek abban, hogy tartós és szilárd békét kössenek, amely, mint kiemelte, "alapvető fontosságú az európai kontinens biztonsága tekintetében".

The chiefs of staff of the French and British armies discussed a strengthening of the UKR army and the "reassurance options" to be provided "as soon as the ceasefire is implemented," French Gen. Thierry Burkhard said today after a visit to Kiev with British Admiral Tony Radakin. pic.twitter.com/sNNtVrZ4mA