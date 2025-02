Egy országban már zöld utat kaptak a légi taxik

Az Egyesült Arab Emírségek megkezdte a légi folyosók feltérképezését és a részletes szabályzat kialakítását a légi taxik és a teherszállító drónok számára – közölte az ország polgári légi közlekedési hatósága.

Dubajban már 2017-ben elkezdték tesztelni a német Volocopter cég által gyártott kétüléses, légcsavaros repülő taxikat. Szeptemberben az amerikai székhelyű, légi taxikat gyártó Joby Aviation közölte, hogy olyan tanúsítványért folyamodott, amely engedélyezi a kereskedelmi célú légi közlekedés működtetését az Egyesült Arab Emírségekben.

Construction has begun on the first vertiport in our planned Dubai air taxi network!

Situated at Dubai International Airport (DXB), the vertiport is designed for exceptional passenger experience and high throughput to deliver convenient and seamless travel between key… pic.twitter.com/ESA6u2ZP1B