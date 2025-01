Helyi idő szerint hétfő délelőtt Joe Biden és felesége a Fehér Házban fogadta Donald Trumpot és nejét. A közös fotózkodást után a szokásoknak megfelelően teára látta vendégül a leköszönő elnök az utódját. Szintén a Fehér Házban fogadta Kamala Harris alelnök és férje utódját, J. D. Vance-t és feleségét.

Miután Joe Biden leköszönő elnök a Fehér Házban fogadta az őt követő Donald Trumpot, a két elnök közösen hagyta el a Fehér Házat, és indult el az elnöki limuzinnal a beiktatásnak helyet adó Capitoliumba.

Washington, 2025. január 20. Joe Biden leköszönő amerikai elnök (b2) és felesége, Jill Biden (b) fogadja utódját, Donald Trumpot (j2) és feleségét, Melania Trumpot a washingtoni Fehér Ház északi szárnyánál 2025. január 20-án, Donald Trump megválasztott amerikai elnök beiktatása napján. MTI/EPA pool/Jim Lo Scalzo

Donald Trump – magyar idő szerint – 17 óra előtt nem sokkal érkezett meg a Capitoliumba, aminek folyosóján Joe Bidennel közösen sétált.

Ezután először leendő kabinetjének jelöltjei léptek be a terembe és foglalták el helyüket a pódiumon, majd pedig a meghívott VIP vendégek; mások mellett Donald Trump korábbi alelnöke, Mike Pence, Bill Clinton korábbi elnök és felesége, Hillary Clinton, George W. Bush, valamint Barack Obama is. Őket a Legfelsőbb Bíróság kilenc bírája követte.

A hivatalos beiktatási ceremónia a Capitolium épületében a Nebraska-Lincoln Egyetem összevont kórusai és a The President's Own US Marine Band által előadott zenei előjátékkal vette kezdetét. Christopher Macchio operaénekes pedig előadta az Oh, „America”-t.

WASHINGTON, DC - JANUARY 20: U.S. Photo by Andrew Harnik/Getty Images

17 óra 43 perckor megérkezett a ceremóniának helyet adó terembe Donald Trump megválasztott elnök és leendő alelnöke, J.D. Vance is.

Amy Klobuchar demokrata szenátor, aki a kétpárti beiktatási vegyes bizottság elnöke a békés hatalomátadásról és a demokrácia védelméről beszélt az elnöki eskütétel előtt. Klobuchar szerint az idei beiktatás fő témája a demokrácia, hiszen több elnök és alelnök is a pódiumon foglal helyet. „Ez az a pillanat, amikor az elnök esküt tesz az alkotmány védelmére” – idézi szavait az Index. A politikusnő ezután John F. Kennedy korábbi elnökre hivatkozva arról értekezett, hogy nemcsak a politikusok, hanem minden egyes állampolgár felelős a demokrácia védelméért.

Őt Timothy Dolan, New York érseke és Franklin Graham evangélikus tiszteletes követett, akik imát mondtak. Majd megtörtént J. D. Valance alelnöki eskütétele, amit Brett Kavanaugh, a legfelső bíróság bírája vezényelt le, akit még Donald Trump jelölte 2018-ban, miután Anthony Kennedy bíró nyugdíjba vonult.

Majd következett Donald Trump elnöki esküje, amit az általa kiválasztott Bibliára tett kézzel mondott el John Roberts, a legfelső bíróság elnöke előtt. Ezután a Glee Club visszatért, hogy előadja a The Battle Hymn of the Republic-t, amit az elnök beiktatási beszéde követ, amelyben ismerteti céljait a következő négy évre.

Cikkünk frissül.