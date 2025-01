Tűzoltókat küldene Los Angelesbe az ukrán elnök

Volodimir Zelenszkij vasárnap esti videóbejelentkezésében közölte: arra kérte belügyminiszterét és a diplomatákat, hogy készüljenek fel az ukrán tűzoltók esetleges részvételére a kaliforniai erdőtüzek elleni küzdelemben – írja a 444.hu.

Az ukrán elnök az X-en közzétett videóban azt mondta: rendkívül nehéz a helyzet Los Angelesben és környékén, ezért az ukránok hatóságok is megpróbálnak segítséget nyújtani. Mint fogalmazott, a felkészülés koordinálása megkezdődött, a megfelelő csatornákon felajánlották segítségünket az amerikaiaknak. Volodimir Zelenszkij szerint 150 ukrán tűzoltó már kész is van az indulásra.

Today, I instructed Ukraine’s Minister of Internal Affairs and our diplomats to prepare for the possible participation of our rescuers in combating the wildfires in California.



The situation there is extremely difficult, and Ukrainians can help Americans save lives.



