Lehet, hogy egy hajléktalan okozta a tűzvészt Los Angelesben

A hajléktalan férfit először a helyi lakosok tartóztatták fel, majd a Los Angeles-i rendőrség őrizetbe vette - írja a Magyar Nemzet. A gyanúsítottat Woodland Hills területén vették őrizetbe a polgárok. Bűncselekményként vizsgálják az ügyet. Charles Dinsel, a Los Angeles-i rendőrség egyik vezetője bejelentette, hogy őrizetben van egy gyanúsított, aki feltehetően szándékosan okozta a szinte megfékezhetetlen tüzet.

A férfit csütörtök délután látták Woodland Hillsben kerékpáron közlekedni, amint több régi karácsonyfát és szemetesládát gyújtott fel a Kenneth-tűz keletkezésével egy időben – mondták a szemtanúk a New York Postnak.

Homeless man arrested for arson in the Kenneth fire.



