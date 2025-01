Egyre több a kérdőjel a dél-koreai utasgép katasztrófája körül

A dél-koreai Muan repülőtéren december 29-én balesetet szenvedett Jeju Air repülőgép fedélzeti adatrögzítője és a pilótafülke hangrögzítője leállt körülbelül négy perccel a betonfalnak ütközés előtt - közölte a szöuli közlekedési minisztérium.

A hatóságok vizsgálják, hogy mi okozhatta a rögzítő szerkezetek leállását a Dél-Korea területén legsúlyosabb, 179 halálos áldozatot követelő katasztrófa során - áll a minisztérium közleményében.

According to officials the Cockpit voice recorder and data recorder on the Jeju Air flight recorded no data for the last 4 minutes. So We're unlikely to know exactly why they elected to make a fast turn and fast, gear up landing.

It's clear a lot of electrical systems stopped… pic.twitter.com/M8NyaNag6J