Egy Budapestről eltűnt amerikai férfit találhattak meg Szíriában

Előkerülhetett egy szíriai börtönből az a Travis Pete Timmerman, akit a magyar rendőrség keres augusztus óta, és egy II. kerületi templomnál látták utoljára - írja az NBC értesülése nyomán a hvg.hu.

Az elmúlt napokban több ezren szabadultak ki az elmenekült Bassár el-Aszad szíriai diktátor börtöneiből, köztük egy amerikai férfi is. Először Austin Tice-ként azonosították, aki még 2012. augusztus 14-én esett fogságba Damaszkusz közelében, amikor az országban dúló polgárháborúról tudósított. Eközben azonban az NBC arról számolt be, hogy valójában nem Austin Tice került elő, hanem a Budapestről eltűnt Travis Pete Timmerman. Mint írják, egy olyan videó is előkerült, amin egy férfi azt mondta, hogy ő egy Travis nevű zarándok Missouriból, akit májusban vettek őrizetbe, miután gyalog átkelt az országba.

Is this the American journalist Austin Tice?

The Free Syrian Army found him barefoot in an area that was under the control of Iranian militias in Damascus.



Journalist Austin Tice disappeared near Damascus in 2012. pic.twitter.com/KmpQ9mHoEG