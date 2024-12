Pokoli robbanás Hágában, romba dőlt egy lakóház – videó

„A katasztrófavédelem jelenleg is menti és keresi az embereket, oltják a tüzet” – közölte a város tűzoltósága.

A mentők nem tudják, hány ember van még a romok alatt, és azt sem, hogy mi okozhatta a robbanást a városközponttól nem messze található épületben.

BREAKING: EXPLOSION IN THE HAGUE



A 3-story apartment block in The Hague has partially collapsed following a fire and explosion.



The city’s fire service confirmed: “At this moment, the emergency services are busy rescuing and searching for people and fighting the fire.”



