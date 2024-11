Orbán Viktor: Szerbia a legfontosabb ország a magyar biztonság szempontjából

A magyar kormányfő Aleksandar Vucic szerb elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón azt mondta: Magyarország energiaellátása az elmúlt évek fejleményei miatt egyre inkább Szerbián keresztül történik.

"Az ukrán-orosz háború elzárta a másik irányt, ezért Szerbia elsőrendű biztonsági lehetőséget és garanciát adó országgá vált Magyarország számára. Nincs fontosabb ország Magyarország szempontjából, a magyar biztonság szempontjából ma, mint Szerbia" - mondta.

Közölte: az ülésen áttekintették a beruházásaikat és újabbakat határoztak el, a kőolajszállítás, a gázszállítás, a villamos áramvezeték-építés, a földgáz-kereskedelem és a földgáztárolás kérdésében is. Jelezte: az év végétől működni fog a közös villamosenergia-tőzsde a két ország számára.

Megerősítették azt is, hogy 2026-ra végezni fognak a Budapest - Belgrád vasútvonallal, és megállapodtak abban, hogy a Röszke-Horgos autópálya-határátkelőhelyet, Európa legmodernebb, leggyorsabb és legkulturáltabb határátkelőjévé teszik egy hatalmas beruházással, amelyet közösen fognak végrehajtani - közölte.

Orbán Viktor azt is kiemelte: Magyarország is a béke oldalán van, ez a közös álláspont is erősíti a szerb-magyar barátságot. Jelezte: Magyarország nagy konfliktusokat vállalt, hogy elkerülje, hogy "beletoljanak bennünket az orosz-ukrán háborúba". "Mi ebből kívül maradtunk, ez nem a mi háborúnk, mi a béke oldalán vagyunk, és ott is fogunk maradni" - tette hozzá.

A magyar kormányfő arra is kitért: megállapították, hogy a soros magyar EU-elnökség ideje alatt Magyarország érdemi segítséget tudott nyújtani Szerbiának az európai integráció gyorsítása érdekében. Hangsúlyozta: Európának meg kell értenie, hogy nem Szerbiának van szüksége az Európai Unióra, hanem az EU-nak Szerbiára.

Kifejtette: Európának növekedési dinamikai problémái vannak, és új lendületet, új dinamikát, új energiát csak új tagoktól remélhet. Értékelése szerint Szerbia a legjobb jelölt erre, ezért Magyarország mindent meg fog tenni a jövőben is, hogy Szerbia minél hamarabb uniós tag lehessen.

Orbán Viktor úgy értékelt: új realitás jött létre az amerikai elnökválasztással, és azzal, hogy Európában megjelent a patrióták szuverenista képviselőcsoportja és politikai tömörülése.

A jövő a szuverén, önálló, büszke és sikerre éhes nemzeteké, Európában ehhez kell mindenkinek hozzáigazítani a saját sorsát és politikáját - tette hozzá a kormányfő, aki szerint erre az új realitásra a szerbek és a magyarok a kétoldalú együttműködés elmélyítésével válaszolnak.

Az új realitás része, hogy a biztonság fölértékelődik, ezért Magyarországnak és Szerbiának a biztonság területén is jobban együtt kell működnie, ha Európa a magas energiaáraktól szenved, akkor az energia területén is jobb együttműködésre van szükség, és ha attól kell tartani, hogy Európában blokkosodás következik be, és Európa protekcionizmussal válaszol az új helyzetre, akkor "nekünk inkább a konnektivitást kell erősíteni", még inkább "össze kell kapcsolódnunk egymással" - fejtette ki.

Orbán Viktor köszönetet mondott a szerb elnöknek, hangsúlyozva, hogy Aleksandar Vucic a magas szintű szerb-magyar kapcsolatok "motorja" volt az elmúlt évtizedben, mindent megtett annak érdekében, hogy a két ország kapcsolatai "a történelemben soha nem látott kedvező formát ölthessenek".

Hangsúlyozta azt is: a magyar és a szerb két ambiciózus nemzet, amelynek semmi kedve beletörődni abba a sorsba, amit a XX. század adott neki, és szeretne sikeres, nagy és gazdag ország lenni.

Hozzátette: egy sikeres Szerbia megnöveli Magyarország értékét is, ezért "mi abban vagyunk érdekeltek", hogy a szerbek sikeresek, elégedettek, kiegyensúlyozottak és gazdagodók legyenek a következő hét évben, éppúgy, mint a magyarok.

A magyar-szerb stratégiai együttműködési tanács ülését második alkalommal tartották meg. A megbeszélés után a két állam képviselői hét megállapodást írtak alá, többek között a polgári ügyekben nyújtandó jogsegélyről, a kulturális együttműködésről, a két ország innovációs tárcáinak egyetértési szándéknyilatkozatáról, a Magyarország által nyújtott EU-integrációs szakértői terv megújításáról, valamint a külügyi tárcák közötti politikai együttműködésről. Orbán Viktor és Aleksandar Vucic közös politikai nyilatkozatot írt alá a stratégiai együttműködési tanács üléséről.

Aleksandar Vucic: Szerbia mindig Magyarország szövetségese lesz

Szerbia mindig Magyarország szövetségese lesz, ahogyan mi is tudjuk, hogy Magyarország mindig szövetségese lesz Szerbiának - jelentette ki Aleksandar Vucic szerb elnök a magyar-szerb stratégiai együttműködési tanács csütörtöki budapesti ülése után, Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel közösen adott sajtónyilatkozatában.

A szerb államfő "kedves barátjaként" köszöntötte Orbán Viktort, akivel elmondása szerint az utóbbi időszakban többször nyílt alkalma hosszabban beszélgetni, de bőven maradt még témájuk.

Aleksandar Vucic köszönetet mondott a magyar miniszterelnöknek, amiért őt nevezte a magyar-szerb kapcsolatok javulása "motorjának", kiemelte azonban Pásztor István és a sokáig általa vezetett Vajdasági Magyar Szövetség szerepét, valamint azt is, hogy a folyamat Orbán Viktor kezdeményezésére indult be.

Mára a szerb nép viszonya is nagyon jó irányba változott a magyar nép felé, a sporteseményeken a szerbek már gyakran a magyaroknak szurkolnak - jegyezte meg, hozzátéve: "Orbán Viktor úr is sokkal népszerűbb Szerbiában, mint én vagyok".

Értékelése szerint a magyar-szerb kapcsolatok politikai és gazdasági szempontból, de az emberek közti kapcsolatok szempontjából is sokkal mélyebbek lettek az utóbbi években. A két ország eddigi 173 közös megállapodása mellé most még hetet írtak alá - közölte.

Beszélt a két állam közti energetikai együttműködés továbbfejlesztésére vonatkozó tervekről, a Horgos-Röszke határátkelőhely tervezett bővítéséről, valamint a katonai együttműködés megerősítéséről is, megköszönte továbbá a magyar támogatást Szerbia uniós integrációjához.

Szerbia mindig megbízható partner lesz energetikai szempontból is - jelentette ki.

Aleksandar Vucic kitért a Belgrád-Budapest vasútvonalra is, kiemelve, hogy annak átadását már nagyon várják a szerb polgárok, hiszen a szerb fővárosból 2 óra 40 perc alatt el lehet majd jönni Budapestre "kávézni vagy Esterházy-tortát enni". Arra kérte ugyanakkor a magyarokat, hogy ők is látogassanak majd el a rendkívül gyorsan fejlődő Belgrádba.

Szólt a szerb autópálya-fejlesztésekről, emlékeztetve arra, hogy ezen a téren országa megelőzte a sokkal nagyobb területű, ráadásul EU-tag Romániát.

A szerb elnök beszámolója szerint a csütörtöki találkozón szóba került az európai helyzet, valamint az ukrajnai háború is.

Kiemelte annak fontosságát, hogy a két országnak sikerült kimaradnia az orosz-ukrán háborúból. Ha nincs béke, akkor nincs gazdaság, fejlődés, haladás semmilyen társadalmi szférában - közölte.