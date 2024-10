Izraeli válaszcsapástól tart Irán - számba vettük a lehetőségeket

Izraelnek több lehetősége is lenne arra, hogy visszavágjon Iránnak a rakétatámadásért. A zsidó állam légi ereje korábban már többször hajtott végre sikeres akciókat a perzsa állam területén. Legutóbb ez év július 31-én, amikor Teheránban megölték Iszmáil Hanijét, a Hamász terror szervezet egyik vezetőjét és közvetlen munkatársait.

Legalábbis ez volt az az akció, amiről a nagy nyilvánosság is tudomást szerzett. Az interneten keringő értesülések szerint ugyanis az izraeliek több olyan, titkos akciót is végrehajthattak, amikben a legújabb, úgynevezett lopakodó technológiájú harci gépeik, az F-35I ADIR-ok vettek részt. Állítólag az iráni atomprogram kulcsfontosságú létesítményeinek körzetében végeztek felderítést.

Ez a projekt egy ideje már nagyon aggasztja a jeruzsálemi vezetést, mert Irán egyre kevésbé titkolja, hogy a végső célja atomfegyver kifejlesztése. Nem véletlen, hogy az Izraelre zúdított rakétaeső után Naftali Bennett, volt miniszterelnök (és a poszt legesélyesebb várományosa) kemény hangú nyilatkozatban azt követelte a jeruzsálemi vezetéstől: megtorlásként mérjen légicsapást iráni atomlétesítményekre - írja a BBC. A londoni média cég idézte a jelenlegi kormányfő, Benjamin Netanjahu nem kevésbé harcias kijelentését is, miszerint "nincs Iránnak olyan területe, ahova Izrael hosszú keze el ne érne".

Ez a hosszú kéz azonban nemcsak a légierőt, hanem a haditengerészetet is jelentheti - állítják nyugati szakértők. A már említett, nehezen észlelhető, F-35I-ös vadászbombázók mellett ugyanis Izrael olyan, rendkívül fejlett tengeralattjárókkal is rendelkezik, amelyek észrevétlenül lopakodhatnak Irán partjainak közvetlen közelébe.

A hajókon lévő, izraeli tervezésű Popeye Turbo SLCM cirkálórakéták 1500 km-re lévő célokat támadhatnak és a londoni Jane's Defence Weekly értesülései szerint nukleáris robbanófejjel is felszerelhetők. Izraelnek pedig vannak atomfegyverei.

Irán mindenesetre számít az izraeli válaszcsapásra, bár a teheráni vezetés azt közölte, hogy a maga részéről lezártnak tekinti a két állam közti adok-kapokot. Mindenesetre teljes harcékészültségbe helyezték a perzsa állam légi erejét. A régi, de még mindig jelentős harcértéket képviselő amerikai, F-14 Tomcat vadászgépek, a szintén őskövület F-4 Phantomok-kal együtt folyamatosan a levegőben vannak.

“Report that IRIAF fighter jets, including F-14 Tomcats and F-4 Phantoms are now continuously patrolling the skies to confront any possible aerial threat”.



Still using F-4’s and 14’s in 2024 lol. pic.twitter.com/3PhxZQ61wH