Kiderült, hogy kik és mivel támadták meg a kijevi gyermekkórházat

Mint arról az Infostart is beszámolt, hétfőn az orosz hadsereg az ukrán nagyvárosok ellen intézett tömeges légitámadást. Egy rakéta Kijevben eltalálta az ország legnagyobb gyermekkórházát is. Az óriási nemzetközi felháborodást kiváltó estre Moszkva azzal reagált, hogy hadserege kizárólag katonai és hadiipari célpontokat támadott Ukrajnában.

Az oroszok azt állították, hogy valószínűleg az ukrán légvédelem egyik eltévedt vagy meghibásodott rakétája zuhanhatott a kijevi gyermekkórházra. Csakhogy a támadás idején több térfigyelő kamera is működött az intézmény közelében, és felvételeket készítettek a rakéta becsapódásáról. Ezeket elemezve kiderült, hogy nem légvédelmi fegyver, hanem egy orosz H-101 típusú cirkálórakéta csapódott az épületbe.

A fegyvert még a múlt század végén, a Szovjetunióban tervezték. Igazából nem rakéta, hanem manőverező robotrepülőgép, amelynek meghajtását egy kis méretű gázturbina végzi. Repülőgépről indítják, hatótávolsága eléri a 3000 kilométert. A föld közelébe süllyedve, a kiemelkedő tereptárgyakat kerülgetve, előre beprogramozott útvonalon közelíti meg a célját.

Az Ukrajnában bevetett változatok robbanófejét majdnem a duplájára, 800 kilogrammosra növelték egy olyan második harci résszel, amely rengeteg acélszilánkot tartalmaz, hogy még nagyobb legyen becsapódáskor a pusztítás.

A kijevi gyermekkórházban keletkezett rombolás nagysága is egy ilyen szörnyű fegyverre utal. Ezért is képtelenség, amit az oroszok állítanak, hogy egy légvédelmi rakéta zuhanhatott az épületre.

After the missile strike on Okhmatdyt, Ukraine's largest children's hospital, Russian propagandists falsely claimed that a Ukrainian air defense system was responsible. A special OSINT investigation for @EuromaidanPress confirms that it was a Russian Kh-101 missile.?Thread: pic.twitter.com/VZjrtL4Ie1

A Kijev légvédelmére bevetett Patriot rakétáinak – változattól függően – 84 és 91 kilogrammos a robbanófeje, míg a NASAMS rendszer által alkalmazott elfogók harci része mindössze 18 kilogramm súlyú. Ekkora robbanófejek nem okozhattak ilyen borzalmas rombolást.

Egy, ugyancsak nyílt hírszerzési forrásokat használó portál azt is kiderítette, kik voltak azok az orosz pilóták, akik kilőtték a cirkálórakétát a gyermekkórházra, illetve kik adhattak nekik parancsot erre.

Molfar OSINT @molfar_agency analysts managed to identify the names of the Russian military personnel who shelled Okhmatdyt. Fact-check of the attack on the children's hospital in Kyiv.



BESTOW UPON US ALL TO FUEL OUR STRUGGLE. #LetUkraineStrikeBackhttps://t.co/j66jZ321cz pic.twitter.com/dx2O8d33P9