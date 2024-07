Rengeteg áldozata van az Ukrajnát ért orosz rakétacsapásoknak - videó

A fővárosban, Kijevben legalább hét ember meghalt, amikor lakóépületekbe csapódtak az orosz rakéták. A város polgármestere elmondta, hogy a támadásban súlyosan megrongálódott egy gyermekkórház is. Vitalij Klicsko a Reuters hírügynökségnek azt mondta, hogy a kórház lerombolása "az egyik legszörnyűbb támadás" volt, amit az ukrán főváros a háborúban eddig átélt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közösségi médiában közzétett bejegyzésében azt írta, hogy emberek rekedtek a kórház romjai alatt. „Jelenleg mindenki segít a romok eltakarításában – orvosok és hétköznapi emberek”. Viktor Ljasko egészségügyi miniszter elmondta, hogy a robbanás elérte a rákbetegeket kezelő részleget és az intenzív osztályokat.

A helyszínről készült fényképeken kisgyerekek láthatók – némelyikük intravénás csepegtetővel – a kórház előtt ülve látható.

Children and their mothers who were treated at "Okhmatdit" sit next to the damaged building of the children's hospital. Photo: Bohdan Kutiepov / Ukrainska Pravda pic.twitter.com/oXs2MYb2GC

Az X-en publikáló Nexta TV további, megrázó felvételeket közölt a rakétacsapás utáni helyzetről.

❗️ More footage from the #Okhmatdit children's hospital in #Kyiv after the Russian strike. Authorities in the city say there have already been fatalities in the Russian attack. pic.twitter.com/JWaltUKZYt