Feléledt a pandadiplomácia, ismét üzent Kína

A kínai vadvédelmi szövetség bejelentette, hogy véglegesítette a megállapodásokat, amelyek értelmében Kína néhány szeretett óriáspandáját kölcsönadják spanyolországi és egyesült államokbeli állatkerteknek – számolt be róla a BBC World a Hszinhua kínai hírügynökségére hivatkozva.

A madridi és a San Diego-i állatkert által egyelőre csak várt óriáspandákkal újabb lépést tett a pekingi „pandadiplomácia.”

The #CCP's #Panda #diplomacy is back: Communist China announces giant panda lease agreement with #California's #San #Diego Zoo

02/22/2024 The Communist China Wildlife Conservation Association (CWCA) has reached an agreement with the Santiago Zoo and the #Madrid Zoo…… pic.twitter.com/yzTgUhXcwQ