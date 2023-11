Kegyetlen alagútháború folyik Gázában - videók

A palesztinok által csak "Gázai metrónak" nevezett alagutak a Hamász talán legfontosabb erődítései. Főleg az övezet északi részét, azon belül is többnyire Gáza várost hálózzák be. A brit Financial Times szerint egy kilométernyi alagút megépítése átlagosan hárommillió dollárba kerülhetett, és nyugati hírszerzők úgy becsülik, hogy majdnem ötszáz kilométernyi föld alatti építmény lehet Gáza alatt.

Számos alagutat úgy építettek, hogy azokban át lehessen jutni a Gáza és Izrael határán épített betonfal alatt. Az IDF különleges mikrofonokkal és a föld alatti mozgásokat figyelő érzékelőkkel folyamatosan keresi az alagutakat, és ha rátalálnak egyre, akkor azt azonnal berobbantják. A Hamász azonban folyamatosan újabbakat épít, így történhetett, hogy az október 7-i terrortámadás több elkövetője is ezeken keresztül tört be Izrael területére.

Most az izraeliek eltökélt szándéka, hogy végleg felszámolják a teljes alagútrendszert, ami rendkívül veszélyes és nagyon időigényes feladat. Az alábbi videón az eddig felfedezett járatok megsemmisítését mutatják be. Már több mint 130 járatot romboltak le az IDF katonái.

