Öröm, felháborodás és némi értetlenség, a Wagner-vezér pedig Fehéroroszországba távozott

A péntek estétől szombat estéig eltelt időszak meglehetősen mozgalmas volt Oroszország számára. Egy ideig úgy tűnt, szinte a polgárháború szélére került Moszkva leghatékonyabb szárazföldi hadereje, a Wagner csoport "fegyveres lázadása" miatt, amelyben Prigozsin és csapatai nyíltan dacoltak a Kremllel.

A Moszkva felé akadálytalanul masírozó seregek láttán már-már úgy tűnt, mindennek vége szakadhat, amikor a renegát zsoldosfőnök meghátrált, és a fehérorosz elnök telefonhívása után visszavonta erőit.

Nem tudni, mivel győzték meg a Wagner-vezért (talán azzal, hogy elkezdték felásni Moszkvába tartó csapatai előtt az utat), ahogy azt sem, hogy mit kaphatott a visszafordulásért cserébe. Azt tudni, hogy péntek-szombati események előtt azzal vádolta a Kremlt, hogy az el akarja pusztítani a zsoldossereget, hogy az orosz katonai vezetés alkalmatlan, hogy orosz katonákat küldenek a biztos halálba megfelelő tervek híján.

Az sem ismert pontosan, hogy mi lesz most a Wagner csoport sorsa, eddigi vezetője nélkül. (Alakultak a közelmúltban a Kremlhez közeli magánhadseregek, például a Gazpromé, de ezek egyelőre nem kerültek szóba.) Médiajelentések szerint a Kreml felajánja nekik az állami fegyveres erőkhöz való csatlakozást (lásd lentebb). Azt viszont nehéz elképzelni, hogy Putyin ezek után megbízzon egykori pártfogoltjában - írta a BBC. Korábban Prigozsin Szergej Sojgu védelmi miniszter és Valerij Geraszimov vezérkari főnök "fejét" követelte - az meglehet, hogy esetleg némi átrendeződésre kell számítani a tárcánál vagy a katonai vezetésben, tették hozzá az elemzésben.

Eközben az ukrajnai háború valószínűleg töretlenül folytatódik.

Prigozsin "eltűnt", Fehéroroszországba megy

Szombat este a Kreml megerősítette azokat a híreszteléseket, amelyek szerint Jevgenyij Prigozsin Wagner-vezér Fehéroroszországba utazik. Egy közösségi médiás videó szerint elhagyta a déli Rosztov-na-Donut, ahol az idő alatt tartózkodott, amíg az orosz határ átlépése után fegyveres konvoja északnak, Moszkva felé menetelt.

A RIA orosz hírügynökség szerint a zsoldosok is elhagyták a déli települést és annak elfoglalt katonai irányítási központját - voltak, akik a Wagnert éltetve búcsúztak tőlük.

Prigozhin driving away from his coup in an SUV, chased by a smattering of adoring fans, like he just won the NBA Eastern Conference finals or something pic.twitter.com/brW2y5J0bL — max seddon (@maxseddon) June 24, 2023

#Wagner's soldiers still seem to be popular in #Rostov tonight. A fair crowd serenading thm at the regional military HQ.#RussiaCivilWar pic.twitter.com/eZ1wWI43au — Tim White (@TWMCLtd) June 24, 2023

A Don menti Rosztov fontos taktikai helyszín Oroszország ukrajnai háborús küzdelmeiben. Ez Dél-Oroszország legnagyobb városa és a Rosztovi régió fővárosa, amely Kelet-Ukrajna olyan részeihez csatlakozik, ahol a háború dúl. A város mindössze 100 kilométerre van a határtól, és itt található az orosz déli katonai körzet parancsnoksága – ennek főhadiszállásán is átvette a Wagner az irányítást –, amelynek 58. fegyveres hadserege a kijevi erők ellen harcol. További részletek itt.

Prigozsin egyébként eltűnt a hivatalos Telegram-csatornájáról, moszkvai idő szerint délután óta nem aktív, holott előtte rendkívül sokat posztolt, különösen péntek este, a "lázadás" kezdete környékén. Később újabb Telegram-oldalakon látszott kommunikálni, de ezek se tűntek valódinak, vagyis itt is némi kavarodás látszik.

Ejtették a vádakat

Miután tehát a fehérorosz elnök állítólagos közbenjárásával Prigozsin visszavonta Moszkvától 200 kilométerre eljutó csapatait, Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte: Aljakszandr Lukasenka ajánlotta a Wagnernek a közvetítést Vlagyimir Putyin orosz elnök beleegyezésével.

Kiderült, hogy

a Prigozsin ellen fegyveres lázadás miatt indított büntetőeljárást megszüntetik, és az "igazságmenetben" részt vevő Wagner-harcosokat - korábbi szolgálataik elismeréseként - nem vonják felelősségre

- tudósított a The Guardian. A BBC Peszkovra hivatkozva arról írt, hogy azok a Wagner-zsoldosok, akik védelmi minisztériumi szerződést kívánnak kötni, megtehetik.

Habár Putyin szombat reggeli beszédében a fegyveres lázadásért felelősök és a résztvevők kemény büntetését helyezte kilátásba (hacsak a "megtévesztettek" nem lépnek ki a zsoldosseregből), Peszkov szerint a megállapodásnak "magasabb célja" volt, mégpedig az, hogy elkerüljék a konfrontációt és a vérontást. Erről beszélt egyébként Prigozsin is döntését magyarázó rövid Telegram-üzenetében.

A lap által idézett szakértők mindazonáltal némileg tanácstalanul álltak az események előtt, de a fő konszenzus az, hogy Wagner akciója, még ha rövid ideig is, de mindenképpen hatással lesz Vlagyimir Putyin oroszországi tekintélyére.

Volt, aki úgy vélte, az egésznek még nincs vége azzal, hogy a Wagner zsoldosai visszatérnek a táborhelyükre, és az események támasztotta kihívás az orosz elnök számára csak most kezdődik.

Más szerint bármilyen megállapodást is kötött Putyin és Prigozsin, az már világossá vált, hogy "egy sikertelen háború következményei destabilizálják Oroszországot és fenyegetik Putyin uralmát - és ezt mindenki láthatta".

A fehérorosz elnöki hivatal közlése szerint este kilenckor ismét tanácskozott a két elnök, Lukasenka telefonon tájékoztatta orosz hivatali kollégáját a Wagnerrel folytatott tárgyalásai eredményéről.

Erről más részlet nem igazán ismert, és Prigozsin csapatvisszavonó intézkedése, valamint a fehérorosz elnök részvétele az ügyben számos kételyt keltett. Az, hogy a fegyveresek mégsem vonulnak el Moszkváig (vagy be Moszkvába), a Wagner-katonák egy része számára csalódást jelentett.

You won't believe it but some Wagner guys seem really mad about this. — Dmitri (@wartranslated) June 24, 2023

A katonák véleményéről persze összességében kevés került nyilvánosságra, de beszédes, hogy a zsoldoscsoportot már régóta támogató Telegram-csatornának, a Wagner AP-nak a kezelője bejelentette: "felbontja a szerződését". A csatornát pedig már át is nevezte, és azt írta Prigozsinról, hogy "komplett idiótaként" cselekedett - idézte az Index.

"Ha nincs tököd ahhoz, hogy végigcsináld, akkor jobb el se kezdeni. Remélem, valamilyen nagyon kifinomult és gonosz módon fognak végezni vele" - írta a csatorna kezelője.

Ukrajna: "a Kreml embere nagyon fél"

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem sokkal a Wagner visszavonulásának bejelentése előtt tette közzé szokásos napi videóüzenetét. Szerinte a szombati események megmutatták, hogy "Oroszország vezetői nem irányítanak semmit". Úgy vélte, a Kreml "minden orosz banditának, zsoldosnak, oligarchának megmutatta", hogy könnyű "fegyverrel elfoglalni az orosz városokat és valószínűleg fegyverraktárakat is”. Zelenszkij a beszéd közben oroszra váltva azt állította, hogy "a Kreml embere nagyon fél". Az elnök az Oroszországban történteket felhasználva sürgette szövetségeseit, hogy adjanak Ukrajnának F-16-os vadászrepülőgépeket és ATACMS taktikai ballisztikus rakétákat, valamint hangsúlyozta Ukrajna NATO-csatlakozásának fontosságát.

Anton Gerasenko, az ukrán belügyminiszter tanácsadója is idézte az interneten terjedő pletykát, mely szerint három ígéretet kaphatott Prigozsin:

Sojgu és Geraszimov menesztését, a Wagner-zsoldosok amnesztiáját, az afrikába való esetleges visszatérés lehetőségét.

Az ukrán vélemény szerint természetesen ezzel Prigozsin is "aláírta a halálos ítéletét, ahogy a Wagner is".

Former supporter of Prigozhin about alleged agreement between Prigozhin and Russian authorities:



"Now it's finally allowed to say the three things he's been promised. 1. Shoigu's resignation. 2. Amnesty for "musicians" [Wagner mercenaries]. 3. The possibility to return to… pic.twitter.com/FMPiq1vUR1 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 24, 2023

De az ukrán közlésektől még nem változik meg az egész eset szokatlan mivolta, ami továbbra is gondolkodóba ejti az elemzőket a történtek hátterét keresve.

(A nyitóképen: A Wagner-csoport nevű orosz zsoldoshadsereg katonái Rosztov-na-Donuban 2023. június 24-én.)