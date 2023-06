A Wagner-vezér miatt beindult az orosz cenzúragépezet

Az internet irányítását is figyelő NetBlocks szerint Oroszországban a legnagyobb internetszolgáltatók közül legalább öt letiltotta a Google News elérését. A lépés azután történt, hogy a Wagner csoport vezetője, Jevgenyij Prigozsin elítélte az orosz hadsereg vezetését, és zsoldosaival elindult Moszkva felé.

A Twitterre kitett felvétel szerint a Google News magyar idő szerint valamikor szombaton hajanli 1 óra magasságában vált elérhetetlenné az orosz felhasználók jelentős része számára – számolt be róla a Hvg.hu.

⚠️ Confirmed: Metrics show that the Google News aggregator platform has become unavailable for many users in #Russia; the incident comes amid heightened tensions between the Wagner paramilitary group and Moscow pic.twitter.com/wXyzM0M79k