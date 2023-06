Kína a Közel-Keleten erősít: izraeli–palesztin békét teremtene

Szalai Máté elmondta, hogy Mahmúd Abbász elnök látogatása egybeesik a kínai–palesztin diplomáciai kapcsolatok felvételének 35. évfordulójával. Emlékeztetett rá: Peking mindig is pártfogolta a palesztinokat, amit jól mutat, hogy az ENSZ-ben gyakran támogatólag szavazott a velük kapcsolatos ügyekben.

A közel-keleti térség kutatója szerint Kína szeretne közvetítői szerepet vállalni Izrael és a palesztinok között. Abbász elnök mostani útja is ezt a törekvést hivatott erősíteni. Kína 2017-ben már otthont adott egy palesztin–izraeli tárgyalásnak, bár akkor a megbeszélések kézzelfogható eredmények nélkül zárultak.

E korábbi kudarc ellenére

Izrael azonban inkább csak szimbolikus jelentőségűnek tekinti Abbász pekingi megbeszéléseit.

Az biztos, hogy a palesztin elnököt a legmagasabb szinten fogadják Pekingben, hiszen tárgyal fog Hszi Csin-ping elnökkel és a miniszterelnökkel, Li Csianggal, illetve még számos más kínai vezetővel is – folytatta Szalai Máté. Az elsődleges célja Kínának, hogy kihasználja azt a lendületet, amit a közel-keleti békefolyamat az elmúlt fél évben kapott. Ezzel ugyanis Peking azt mutathatja a világnak, hogy a kínai diplomácia még olyanokat is képes összebékíteni, akik évtizedek óta szemben állnak egymással.

Már van is mit felmutatniuk a kínaiaknak, mivel az év elején sikerrel közvetítettek Szaúd-Arábia és Irán között. Ezen felbuzdulva akar Peking nagyobb szerepet játszani, például a jemeni polgárháború lezárásában vagy más közel-keleti kérdésben is.

"A palesztin–izraeli kapcsolatok normalizálása még elég messze van. Így a kínai közvetítés ténye még nem jelenti azt, hogy a konfliktus bármilyen szempontból közelebb került volna a megoldáshoz, mint ezelőtt bármikor" – vélekedett Szalai Máté.

Legyen önálló Palesztina - stratégiai partnerségi megállapodás

Az izraeli-palesztin béketárgyalások folytatását és az önálló és független palesztin állam megalakulását szorgalmazta szerdán Hszi Csin-ping kínai elnök, aki Pekingben egyeztetett Mahmúd Abbász palesztin miniszterelnökkel. A találkozón a kínai állami média szerint a felek stratégiai partnerségben is megállapodtak.

"A palesztin ügy alapvető megoldását az 1967-es határokon alapuló, önálló és független palesztin állam megalakulása jelenti, Kelet-Jeruzsáelm fővárossal" - jelentette ki Hszi Csin-ping. Peking részt vállal a békemegbeszélések elősegítésében, valamint igyekszik elősegíteni a palesztin szervezetek egymás közötti megbékélését is.



A kínai államfő egyúttal elmondta, felgyorsítják a szabadkereskedemről szóló tárgyalásokat, továbbá sürgette a nemzetközi közösséget, növelje a palesztinoknak szánt fejlesztési és humanitárius támogatásokat.

Ugyancsak szerdán Csing Kang tárcavezető és palesztin kollégája, Rijád al-Malki is egyeztettek. Csing hangsúlyozta: "Kína rendkívüli fontosságot tulajdonít a palesztin ügynek és mindig is támogatta a palesztinokat azon törekvéseikben, hogy visszaszerezzék törvényes jogaikat. Kína továbbra is szorgalmazza a békemegbeszéléseket, és saját erejével és bölcsességével akar hozzájárulni a palesztin kérdés megoldásához".

Malki a maga részéről megbízható barátnak nevezte az ázsiai országot és köszönetet mondott a támogatásért, hozzátéve: Abbász reméli, hogy a palesztin delegáció látogatása tovább mélyíti a kétoldalú kapcsolatokat. (MTI)