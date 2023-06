Még a Twitter sokat látott közönségét is alaposan meglepte az a film, ami nemrég készült Ukrajnában. Csak találgatni lehet, hogy mi látható felvételen, biztosat azonban nem tudni.

Arról már az Infostart is beszámolt, hogy az ukrán hadsereg előszeretettel használ az ellenség megtévesztésére csali célokat.

Ilyeneket leginkább egy cseh vállalat az Inflatech szállít az ukránoknak. A cég a legkülönfélébb harcjárművek felfújható makettjeit készíti természetesen a valóságnak megfelelő méretben. Nem is kell túl nagy távolság ahhoz, hogy valaki összetévessze ezeket a csalikat egy valódi páncélossal, vagy sorozatvetővel, esetleg légvédelmi rakétarendszerrel. A cél pedig nyilvánvaló: az ellenség inkább ezeket a pár ezer dolláros kamu harcjárműveket pusztítsa mint az igaziakat.

De ez a mostani videó minden korábbin túltesz. A képeken egy takaros, zsindelytetős parasztház iszkol, elég nagy sebességgel.

?? I thought that the creativity of the Ukrainians in the art of camouflage would not shock me anymore....#Ukraine #UkrainianArmy #Ukrainians #ukrainecounteroffensive #RussiaIsLosing #Russia #RussiaIsCollapsing #RussianArmy pic.twitter.com/RtX5TfQcFt