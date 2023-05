Bauer Bence: Németországban súlyosodik a menekültválság, és nincs még megoldás

"A szerdai esti csúcs a miniszterelnökkel és Olaf Scholz kancellárral nem hozott hosszú távú eredményt, a problémát elnapolták. A tartományok egymilliárd eurót kapnak összességében a menekültkrízis kezelésére, ami nagyon nem elég" – mondta az InfoRádióban Bauer Bence, a Mathias Corvinus Collegium Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója.

Hendrik Wüst észak-rajna–vesztfáliai miniszterelnök egyértelműen elmondta, hogy ez az összeg nem elég. További tartományok (Bajorország, Szászország és Szász-Anhalt) külön levelet is megfogalmaztak, és egyértelműen kimondták, hogy korlátozni kell a menekültek számát. A menekültkérdés Németországban változatlanul napirenden van, a problémák pedig csak fokozódnak a szakértő szerint.

KAPCSOLÓDÓ Félsiker a menekültcsúcson Németországban: csak a kormány elégedett Egymilliárd euróval megemelte a tartományoknak nyújtott támogatási keretet a német kormány, ennek ellenére az önkormányzatok...

Az Ukrajnából érkezők automatikusan kapnak menedékstátuszt, de sok más országból is mennek Németországba, november óta többen, mint Ukrajnából, köztük nagyon sok szíriai, afgán, török és iráni. Bauer Bence szerint nekik sok esetben nincs joguk ott tartózkodni,

vissza kellene őket toloncolni, ám ez nem történik meg.

A CDU már régóta követeli, hogy a visszatoloncolást vegyék napirendre, de ez nem történik meg, és "aki egyszer Németországba jött, az általában ott is marad".

Több politikus azt javasolja, hogy az unió külső határán legyen átvilágítás, vagyis ki akarják tolni Németországból a problémát. Bauer Bence szerint a legfőbb megoldás a külső határok védelme lehet, de ezt már egy hónappal ezelőtt is követelte Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke, és már a CDU is foglalkozik ezzel. Ráadásul az Európai Parlamentben mondott beszédében Olaf Scholz szociáldemokrata kancellár is hangsúlyozta, hogy az EU külső határainak védelme nélkül ez nem működik.

"Már konszenzus van abban, hogy a külső határokat védeni kell. A németek is eljutottak idáig, jó sok év után."

Manfred Weber néppárti politikus bírálja Olaf Scholtz kancellárt azzal, hogy egységes, határozott német álláspontot kellene kialakítania, és ezt a kancellárnak vinnie. A szakértő szerint ezzel egyértelműen elkezdődött a pártpolitikai vita, nagyon sok választás lesz ebben az évben Németországban. Május 14-én, vasárnap Brémában lesz tartományi választás, de a legfontosabb választások október elején lesznek Bajorországban és Hessenben.

"Egyértelmű, hogy a két uniópárt, a CDU és a CSU ebben a kérdésben próbál pozíciót foglalni. Nagyon magasak a menekültszámok, nagyon sok migráns érkezik. Már most 80 százalékkal több, mint tavaly, és már most elérték azokat a számokat, amit egész évre terveztek" – mondta Bauer Bence. Hozzátette: a problémát számos szociális, lakhatási, oktatási és közbiztonsági kérdésével együtt kell megoldani.

"Ha az uniópártok karakánul, egyértelműen megfogalmaznak egy erős pozíciót, akkor ezzel tudnak jó pontokat szerezni a választónál. Nyilvánvaló, ha az egész menekültkérdés megoldódik, akkor a német társadalom is nyugvópontra kerül, de ettől még messze vagyunk" – mondta Bauer Bence, a Mathias Corvinus Collegium Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója.

Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Orietta Scardino