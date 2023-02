Menekültválság Németországban: a belügyminiszter enged a nyomásnak

Ismét menekültválság fenyeget Németországban. Hivatalos adatok szerint szerint tavaly 217 744 menedékjogi kérelmet nyújtottak meg, ami 2016 óta a legnagyobb szám, az egy évvel korábbihoz képest pedig 47 százalékos növekedést jelent. Mindehhez még hozzájön mintegy egymillió ukrán háborús menekült, akiknek ugyan nincs szükségük menedékjogi kérelemre, de ellátásuk hasonlóan óriási gondot jelent.

A kialakult helyzet késztette az ellenzék vezető erejének számító konzervatív pártszövetséget, a CDU-t és a CSU-t arra, hogy menekültügyi csúcstalálkozót követeljen. A keresztény pártok parlamenti frakciója Olaf Scholz kancellárhoz és belügyminiszteréhez, Nancy Faeserhez fordult. Közösen kell megvitatni a "menedékjogi migráció" korlátozását, valamint a menekültek elosztásának, ellátásának és elszállásolásának problémáját – hangsúlyozta a CDU/CSU parlamenti frakcióvezetője. Thorsten Frei szerint

sürgősen hatékony intézkedéseket kell hozni az említett menedékjogi migráció megfékezése érdekében.

Észak-Rajna-Vesztfália tartomány ugyancsak konzervatív miniszterelnöke több más tartomány, illetve járás képviseletében a belügyminiszterhez intézett levelében ugyancsak arra mutatott rá, hogy a menekültek ellátása érdekében sürgős szövetségi támogatásra van szükség. Hendrik Wüst felhívta a figyelmet arra is, hogy a szövetségi kormány által korábban a tartományok rendelkezésére bocsátott, a menekültek elszállásolását biztosítani hivatott épületek, illetve ingatlanok gyakran használhatatlan állapotban vannak.

A sorozatos felhívások végül arra késztették a szövetségi kormány belügyminiszterét, hogy a tartományi, illetve járási vezetők részvételével a legégetőbb problémák megvitatására csúcstalálkozót hívjon össze.

Nancy Faeser elismerte, hogy sürgősen cselekedni kell,

és közös erőfeszítéseket kell tenni az egyes városok, illetve járások terheinek enyhítése érdekében. A belügyminiszter közölte, hogy a meghívókat még ezen a héten postázza. Tavaly októberben már volt egy hasonló csúcstalálkozó, azóta azonban tovább súlyosbodott a helyzet.

A miniszter most emlékeztetett arra, hogy akkor 300 szövetségi ingatlant bocsátottak a tartományok, illetve a járások rendelkezésére, a járásokat pedig 3,25 milliárd euróval segítették. Erre az évre pedig 2,7 milliárd eurót irányoztak elő – közölte Faeser. Bajorországban több embert fogadtak be, mint egész Franciaországban A Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke a tartományi kormány ülése után tartott tájékoztatóján kiemelte, hogy Bajorország "igent mond" a menekültek, "különösen az Ukrajnából érkezők" megsegítésére, ami "fontos erkölcsi kötelezettség is", és "igent mond a munkavállalási migrációra is", ha ez a fajta bevándorlás "célravezető" módon valósul meg. Ugyanakkor Bajorország "nemet mond a túlterhelésre", különösen a menekültek elhelyezéséért felelős helyi önkormányzatok esetében - tette hozzá Markus Söder.



A legutóbbi nagy menekülthullám idejére, a 2015-2016-os időszakra utalva aláhúzva, hogy nem szabad megismételni "2015 hibáit". Tavaly több menekült érkezett Bajorországba, mint 2015-ben vagy 2016-ban, 2021-hez képest pedig megduplázódott a számuk, és több embert fogadtak be, mint egész Franciaország.



Úgy vélte, a menekültügyi csúcson majd el kell érni a berlini vezetésnél, hogy adjon át szövetségi kezelésű ingatlanokat, és adjon "több pénzt, sokkal több pénzt" a menekültek elhelyezésre, ellátására. Arra is rá kell bírni a szövetségi kormányt, hogy ne vállaljon többé egyedül, más országok nélkül további terheket, vagyis ne vegyen át menekülteket más országoktól és ne indítson önállóan befogadási programokat. Az ilyen "különutak" helyett a menekültek "EU-n belüli igazságos szétosztásáról" kell gondoskodni - jelentette ki Markus Söder. Hozzátette, hogy a szövetségi kormány az úgynevezett hazatelepítési offenzíva elindításával sem várhat tovább. (MTI)

Egy, a hét végén ismertetett felmérés szerint

a németek többsége azon a véleményen van, hogy túl sok menekültet fogadnak be hazájukban.

Olaf Scholz kancellár egy hétvégi interjúban hangsúlyozta, hogy Németországnak szüksége van a "nem európai külföldi munkaerőre". Ugyanakkor gondoskodni kell arról, hogy a védelemre nem szoruló menedékkérőket fogadják vissza hazájukba – tette hozzá.

Scholz szerint ezért meg kell állapodni ezekkel az országokkal, hogy az elutasított menedékkérők visszafogadásáért cserébe Németország legális utat nyit a munkavállalók bevándorlása előtt.

A kancellár által is említett helyzettel kapcsolatos nehézségeket jelzi, hogy a probléma kezelésére a kormány egy úgynevezett migrációs biztost nevezett ki a szabad demokrata Joachim Stamp személyében. A hivatalos felhatalmazás szerint az FDP politikusának feladata annak biztosítása, hogy a migráció a szabályozott mederben történjen. Ugyanakkor az is, hogy az eddigieknél gördülékenyebben történhessen meg azoknak a migránsoknak a visszatoloncolása, akiknek menedékjogi kérelmét a német hatóságok elutasították.

KAPCSOLÓDÓ Iskolai migránskvóta bevezetését javasolják Németországban Újra állandó napirenden van a bevándorlás Németországban, a kormány most új posztot hozott létre: migrációs biztos...

Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan