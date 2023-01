Salát Gergely: ha Kína tüsszög egyet, az egész világ megfázik

Salát Gergely megfogalmazása szerint Kínában a következő hónapok arról fognak szólni, hogy a vírus végigmegy a teljes lakosságon. Mint monda, miután 10, de akár 100 milliók fognak megfertőződni, a gyárak sorban le fognak állni, a fogyasztás minimálisra fog csökkenni, a kínai holdújév ünnepi időszaka pedig a megszokottnál jóval visszafogottabb lesz. Ezek miatt a beszerzési menedzserek, és nyilván az elemzők is azt valószínűsítik, hogy Kína következő néhány hónapja meglehetősen nehéz lesz.

A Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója arra is felhívta a figyelmet, hogy miután a világ egyik legglobalizáltabb gazdaságáról van szó, „ha Kína tüsszög egyet, akkor a világ többi része megfázik”, ami Európára is igaz.

Meglátása szerint

elsősorban a termelési láncok felborulása okozhat nálunk gondot,

tekintve, hogy lényegében már nincs olyan termék a világon, amiben ne lenne kínai alkatrész. És ha egy alkatrészgyártó üzem munkásai lebetegednek és két hétig nem tudnak dolgozni, akkor az ott termelt termék ellátása az egész világon felborul – magyarázta Salát Gergely, aki szerint ezért biztos, hogy időnként áruhiánnyal kell majd számolni, vagy pótlás esetén áremelkedéssel.

„A következő negyedévben a világ három legnagyobb gazdasága – az Egyesült Államok, az EU és Kína – is komoly gondokkal fog küzdeni, valószínűleg recesszióba is fognak hajlani, ami senkinek nem jó” – fogalmazott a szakértő. Megjegyezte: azt szétszálazni, hogy a nagy gazdaságok egyes problémái milyen hatással lesznek a többi gazdaságra, az meglehetősen nehéz feladat, de az biztos, hogy nehéz idők elé nézünk.

Végül arra is kitért, hogy miután Magyarország gazdasága nagyban kitett, minden változás hamar begyűrűzik, így a pozitív változások is megjelennek. Hamisnak tartja tehát azt a képet, miszerint minden, ami rossz, az Magyarországnak is rossz, ami viszont jó, az nem biztos, hogy nekünk jó.

Nyitókép: WU HAO