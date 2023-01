Van ok a pánikra? Fontos kérdéseket tisztáz Kemenesi Gábor

Kemenesi Gábor víruskutató szerint várható volt, hogy Kínában nagyon komoly terjedést fog mutatni a koronavírus, miután a korábban épített „gátat” hirtelenjében lebontották. A víruskutató szerint Kínában az oltakozás strukturáltsága sem megfelelő, vagyis egyáltalán nem történt meg a felkészülés az omikronra. Emlékeztetett, az úgynevezett booster oltásoknak hatalmas jelentőségük volt, és azok voltak igazán jól védettek például idehaza is, akik felvették a harmadik vakcinát.

A szakértő meglátása szerint a terjedés vélhetően múlt év decemberében csúcsosodott, bár elképzelhető, hogy azóta azért csökken a megjelenése a vírusnak, mert kevesebbet embert tesztelnek. Az viszont egyre inkább látszik, noha valóban kevés adat érkezik Kínából, hogy semmilyen extra új variáns nincs a háttérben, ami az ottani hullámot okozhatja.

„Szimplán arról van szó, hogy hirtelen rájuk szakadt a vírus”

– ismételte meg.

Európában sokkal fokozatosabb, jobb volt a vakcináltsága a vírusnak, valamit a populációs immunitás (nyájimmunitás) is kedvezőbb környezetet biztosít. Leegyszerűsítve: védettebbek vagyunk – húzta alá Kemenesi Gábor –, pláne miután a szekvencia adatok azt mutatják, hogy a máshol is előforduló omikron alvariánsok azok, amik Kínában is ott vannak. Tehát semmi extra nem várható az ottani járványtól, mert az európai, illetve nyugati populációk meglehetősen jól vakcináltak, bár nyilván lehetnek különbségek országról országra. A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának adjunktusa szerint amire most figyelni kell, azok szakmai, járványügyi kérdések. „Mit csinálunk a beutazó kínai állampolgárokkal, stb.”

Kemenesi Gábor az omikron Egyesült Államokban felbukkant új változatáról azt mondta, hogy egy úgynevezett rekombináns variánsról van szó, ami két alvariáns – genom szegmenseinek a – keveredéséből alakult ki. A víruskutató szerint ez várható volt, és biztosan voltak eddig is hasonló verziói a vírusnak, a mostani csak annyiban érdekes, hogy kezd teret nyerni. „De azt már megszoktuk ettől a vírustól, hogy minden évben egyszer-kétszer olyan új variáns jelenik meg, hogy az valamilyen oknál fogva jobban tud terjedni, mint az előzők” – fogalmazott az adjunktus, hozzátéve:

arra egyelőre semmi sem utal, hogy súlyosabb lenne, pláne, hogy képes lenne kikerülni a vakcinát.

Az új variánsok megjelenésében a tanulsága mindig az, hogy a tudománynak idő kell ahhoz, hogy a teljes kockázatot felmérje, hiszen számos nagyon összetett kísérlet kell ahhoz, hogy meg lehessen válaszolni, mire is képes – jegyezte meg Kemenes Gábor, megismételve: a tengerentúli rekombináns variáns egyelőre nem ad okot semmiféle pánikra, de több adat szükséges, hogy jobb képet kapjunk róla.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/EPA/Alex Plavevski