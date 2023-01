Egy omikron szupervariáns miatt szegeződnek a szemek az USA-ra

Az Amerikai Járványügyi Központ becslése az, hogy az XBB15 kódnevű, omikron „szupervariáns” felelős a szilveszter előtti hét amerikai koronavírus-fertőzéseinek 40 százalékáért. Az előző héten az új vírustörzs még csak 20 százalékkal „vette ki részét” a fertőzésekből.

Szakértők megjegyzik, hogy még nem tudnak eleget a törzsről. Egy részük azonban attól tart, hogy eredményesen játssza ki a védőoltások vagy korábbi fertőzések nyomán megjelent antitesteket.

„Az XBB15 jobban terjedhet, mint más variánsok, de azt nem tudjuk, hogy súlyosabb betegséget okoz-e... szorosan figyelemmel követjük, hogy lássuk, hogyan szállnak szembe vele vakcináink és kezeléseink” – közölte a befolyásos amerikai járványügyi központ (CDC).

Az Egészségügyi Világszervezet az újévben – három évvel a világjárvány elismerése után – készült deklarálni, hogy véget ért a koronavírus-pandémia. Legalábbis december közepén még ebben reménykedett Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz. A szervezet főtitkára akkor megjegyezte: az emberiség 2 ezer milliárd dollárt költ háborúkra és elmondta, hogy nagybátyját a sajtóesemény előtt ölték meg az eritreai csapatok a forrongó, etiópiai Tigray-régióban. A Covidról szólva viszont hozzátette: egy évvel ezelőtt heti 50 ezer ember halt meg a fertőzés nyomán, míg december közepén kevesebb, mint 10 ezer.

Most, hogy a példátlan tiltakozások után Kína feloldotta az utóbbi évek legdrákóibb karanténszabályait, felmerült, hogy újabb hullám jöhet.

Eric Feigl-Ding amerikai járványügyi szakértő a Twitteren nem épp udvariasan azt írta, hogy az Amerikai Járványügyi Központ „királyi baklövést” követett el, mert „nem jelezte előre”, hogy megugranak a szupervariáns-fertőzések.

„A kórházba kerültek száma már a tavaly téli őrült omikron-szintet súrolja” – írta. Szerinte az adatok ráadásul hiányosak és így rosszabb is lehet a valós helyzet.

„Nem kongatjuk eléggé a vészharangot a hullám miatt” – tette hozzá, azt állítva, hogy az amerikai szennyvíz-mintákban magasabb a SARS-CoV-2 vírus aránya, mint 2020 tavaszán. Teszt vagy nem teszt? Más országok mellett most Ausztrália is maximum az utazás előtt 48 órával kapott negatív teszteredményt követel meg a Kínából érkezőktől. A helyzet azért érzékeny, mert a Holdújév miatt több százezer kínai származású ausztráliai készül rokonaihoz utazni.



Nagy-Britannián belül Anglia szilveszterkor közölte, hogy január 5-től „megelőző és ideiglenes” módon az ausztrálokéhoz hasonló rendelkezést vezet be. (Azért csak Anglia, mert Nagy-Britannia többi régiójába nem érkeznek közvetlenül Kínából gépek). Egyes utazókat a belépéskor is tesztelni fognak, bár szakértők szerint ugyanazok a variánsok fertőznek Kínában, mint Európában. Kiszivárgott adatok szerint december első heteiben 250 millió ember fertőződhetett meg Kínában. Külföldi szakértők szerint ennek az az oka, hogy Kínában alacsony az átoltottság. Peking elutasította a bírálatokat.

Nyitókép: Uma Shankar sharma/Getty Images