Mégis vannak áldozatai a krími híd felrobbanásának - újabb hírek, autós videó

Mint arról az Infostart is beszámolt, a 20 féle módon, állítólag katonai delfinekkel is védett Krími híd egy szakasza beomlott, miután – orosz közlés szerint – egy teherautó felrobbant rajta. A vizsgálatot folytató orosz hatóságok friss közlése szerint legkevesebb három ember halt meg a balesetben (korábban nem érkeztek hírek áldozatokról). Az áldozatok a robbanáskor járműveikkel együtt a vízbe zuhantak. A kárfelmérés továbbra is folyamatban van.

Az incidens a hídnak a Tamany-félsziget felőli útszakaszán történt. A járműforgalmat leállították és megkezdődött a kompforgalom újraindításának előkészítése a Kercsi-szorosba.

Órákon át álltak a Moszkvából és Szentpétervárról Szimferopolba tartó legközelebbi vonatok is, miután megsérült a vasúti pálya. Az Interfax orosz hírügynökség legfrissebb értesülései szerint a hídon szombattól újraindul a vasúti forgalom.

Az oroszországi rendkívüli helyzetek minisztériuma szombat délután közölte, hogy a robbanásban kigyulladt vasúti szerelvény üzemanyagtartályainak tüzét sikeresen eloltották.

⭕️?? #UkraineRussiaWar : The moment of the strike on #Crimea bridge. The strike took place at 06:00 AM pic.twitter.com/VONAElBNUy — ?-???? (@L_Team10) October 8, 2022