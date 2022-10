Felrobbant krími híd: A katonai delfinek és az FSZB is védte a létesítményt

Azzal kapcsolatban, hogy magyar idő szerint hajnali 5 órakor egy teherautó felrobbant a Krím-félszigetet Oroszországgal összekötő Krími (más néven Kercsi) hídon, egy washingtoni agytröszt szakértője, Elizabeth Tsurkov felhívta a figyelmet: három hónapja orosz oldalak arról írtak, hogy a Krími hidat lehetetlen megtámadni.

Mint a The Guardian alapján a Portfolio írja, még az orosz kormányzathoz közel álló Komszomolszkaja Pravda is azt írta májusban, hogy Oroszország 20 féle módon védi a Krími hidat, köztük hadihajók, harci repülők, légvédelmi rendszerek, katonák, búvárok és az FSZB mellett még

A beomlott híd az Ukrajnában harcoló orosz csapatok utánpótlásának fontos útvonala. Az orosz Nemzeti Terrorizmusellenes Bizottság állítása szerint egy teherautó robbant fel az átkelőn, egy helyi illetékes Ukrajnát vádolta meg.

A hídon a járműforgalmat leállították, csakúgy mint a Moszkvából és Szentpétervárról Szimferopolba tartó legközelebbi vonatokat. Megkezdődött a kompforgalom újraindítsának előkészítése a Kercsi-szorosba.

A presztízsberuházásként kezelt, Vlagyimir Putyin orosz elnök által 2018-ban (4 évvel a félsziget elfoglalása után átadott), a Krímet az orosz gazdaságba integráló 19 kilométeres híd a leghosszabb ilyen átkelő Európában.

Another video of damage to the bridge from this morning. https://t.co/0MEUA1VBXC pic.twitter.com/cgQtCwJqeC — Rob Lee (@RALee85) October 8, 2022