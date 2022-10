Elemzők szerint egyáltalán nem biztos, hogy teherautó robbant a Krími hídon

A robbanásban legalább hárman meghaltak, mert a járművükkel a vízbe zuhantak – közölték az orosz hatóságok, amelyek szerint egy teherautó robbant fel az Oroszországot és az általa 2014-ben elfoglalt Krím-félszigetet összekötő kercsi hídon. A detonáció miatt beszakadt a járművek által használt híd, és megsérült a vasúti vonal, amelyen kiégett egy szerelvény több üzemanyagszállító vagonja.

Egyes elméletek szerint nem egy jármű, inkább egy hajó okozhatta a detonációt. Mint a hvg.hu idézte, a Sky News megszólaltatott egy szakértőt, aki úgy értékelt, hogy ha valóban a jármű robbant volna fel, akkor fel kellett volna dobódnia a magasba, és nem oldalról-alulról jött volna a robbanás. Emellett a hidakat úgy tervezik, hogy az ilyenfajta baleseteknek ellenálljanak. Szerinte vagy egy olyan nagy hatóerejű rakéta lehetett, amilyennel tudomásunk szerint nem rendelkeznek az ukránok, vagy a különleges erők művelete, ami során alulról robbantották fel a hidat. Akárhogy is, jelentős csapásként lehet értékelni.

A rakéta-elméletet azonban cáfolta egy, a BBC-nek nyilatkozó robbantási szakértő. Ő úgy vélte, a robbantás profi szabotázs lehetett, és láthatóan nem rakétával támadtak a hídra, nem is a teherautó robbant fel, hanem szerinte alulról robbantották egyszerre a közúti és a vasúti hidat, kódolt rádiójellel. Erre utal az a részlet amit az egyik térfigyelő kamera felvételéből vágtak ki és lassítottak le.

While the rumor mill from Russia is claiming it was a truck bomb, in the video you can see the wake from what is likely a boat coming under the bridge. Possibly a remote controlled boat borne explosive with a sensor for detonation when it passed under a structure? pic.twitter.com/CkQaDnPqDm — OSINT Amateur (@OSINT_Amateur) October 8, 2022