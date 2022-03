Máltaiak Beregszászon: a légi riadók éberen tartják a veszélyérzetet

Mi a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálatnál azért dolgozunk, hogy az adományokat eljuttassuk a rászorulóknak. Sokan vannak, akik normál körülmények között is rászorulók, alacsony fizetésből, nagyon kevésből kell megélniük itt az embereknek, mégpedig egy olyan környezetben, ahol nagyjából hasonlók az árak, mint Magyarországon – mondta Shumicky Mária, és hozzátette, a környéken az időseknek 20-25 ezer forint a nyugdíjuk, ráadásul most ezek a pénzbeli ellátások is akadoznak.

"Beregszászon nagyjából békesség van, vagy úgy tűnik, mintha békesség lenne. Itt mi még nem a kríziszóna része vagyunk, és ez nagyjából Kárpátalja területére is igaz. Ezzel együtt katonák vannak az utcákon, látunk hadi járműveket vonulni helyenként" – mondta a helyi állapotokról a Beregszászi Járási Máltai Szeretszolgálat önkéntes projektvezetője. A hétvégén voltak egy hosszabb adományozási körúton a Kárpátokban, és nagyon sok városban már telítettek a menekültszállások, van olyan település, ahol szinte minden egyes négyzetcentimétert a menekültek foglalnak el, ráadásul a többség nem is menne már máshová, szeretne a saját országában maradni.

Kárpátalján már egy-két hete folyamatosan, naponta többször vannak légi riadók, ilyenkor az utcán tartózkodni csak abban az esetben lehet, ha valaki épp egy óvóhely felé tart. "Ez egészen ijesztő volt az első egy-két napban, aztán megszoktuk, hogy mivel felettünk légifolyosó van, vagy ha a légtérbe betér egy drón, akkor egyből megszólal a sziréna. Folyamatosan kapjuk arról a híreket, hogy mikor kell nagyobb kockázatra készülni, ezzel a lelkülettel vagyunk itt, nyilván

ez mentális kitettséget is jelent, és a veszélyérzetünket folyamatosan éberen tartja ez a helyzet"

– számolt be a tapasztalatairól a projektvezető.

Az ott élők és a menekültek nyugtalansága Shumicky Mária szerint bizonyos értelemben enyhül, de ez fakad az emberi természetből, hogy előbb-utóbb közönyössé válunk, ám ez nem jelenti azt, hogy bele lehet nyugodni ebbe a helyzetbe.

Az önkéntesek a háború kitörése, a már több mint egy hónapja teljesítettek 24 órás szolgálatot a beregsurányi határátkelőhelyen. Az ukrajnai oldalon a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat, a magyar oldalon pedig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai összehangolt munkában dolgoztak azon, hogy felkészítsék az embereket az átlépésre. Nagyon sok családot láttak szétválni, hiszen a férfiak 18 és 60, most már 63 év között nem hagyhatják el az országot, ha katonakötelesek.

"Nagyon megterhelő volt, hogy találkoztunk olyan emberekkel, akik kríziszónából érkeztek, el kellett búcsúzniuk, el kellett hagyniuk a szülőföldjüket, ez az, ami a legnehezebb volt talán ebben a szolgálatban" – mondta, és hozzátette, most is folyamatosan teljesítenek határszolgálatot, de már csak napi 12 órában, mert a menekültek áradata csökkent, ugyanakor felkészültek arra, hogy amint szükkséges, akkor azonnal vissza tudjanak állni a 24 órás szolgálatra.

A mindennapi élethez szükséges infrastruktúra most is biztosított Kárpátalján, van áru a boltokban, de az árak folyamatosan mennek fel. Megjelent az áruvisszatartás, hiszen a pénz értéke napról napra változhat, míg egy áruban tartott érték stabil. Shumicky Mária példaként említette, hogy szerettek volna új zuhanyzókat beszerelni az önkénteseiknek, és az óriási kihívást okozott, mert

öt különböző városba kellett elutazni, mire sikerült meggyőzni egy helyet, hogy adjon el két zuhanyzókabint.

Felkészülnek arra az állapotra is, ha esetleg majd az áram-, a gáz- vagy a vízszolgáltatás hiányokkal küzd, ezért különböző helyekről már több generátort is igényeltek, illetve segítettek a városnak is a generátorokat beszerezni, hogy legalább a közigazgatási intézmények folytonos üzemeltetése lehetővé váljon. További gondot jelent, hogy a generátor üzemanyaggal működik, és az üzemanyag-ellátás is érdekesen alakul, hiszen nagyjából húsz litert lehet tankolni egy helyen egy nap.

Kárpátaljáról sokan Magyarországra menekültek, viszont rengeteg belső menekült érkezett, ez részben annak is köszönhető, hogy ez az a része Ukrajnának, ahol négy határ irányába is el lehet indulni. A menekültek összetétele nagyon vegyes, az ország legkülönbözőbb pontjairól érkeznek, egy részük átmegy Magyarországra vagy onnan messzebb. Nagyon sok ukrán állampolgár külföldön vállalt munkát, évek óta távolról segítik az itt maradt családjaikat, ezért most sokan a kint élő rokonaikhoz mennek. Shumicky Mária szerint Beregszászra nagyon nagy arányban érkeztek Kijevből, ugyanakkor sokan maradtak a környéken otthonaikban, és nem is akarják elhagyni a szülőföldjüket.

"Március 1-jén érkeztem ebbe a szolgálatba, és igyekeztem elmenni kisebb településekre, mert próbáljuk látni, hogy a magyar lakosság miképpen van itt. Nagyon sokan úgy döntöttek, hogy maradnak és kitartanak, ez az ő szülőföldjük és ez az ő otthonuk. Szükség van itt a mi magyarországi jelenlétünkre fizikailag is, hogy elmenjünk és erősítsük az ittenieket, hogy van miért itt maradni. Azért dolgozunk itt a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálatnál, hogy

azoknak, akik elmentek, legyen hova hazatérni, akik pedig itt maradnak, azok merjenek itt maradni"

– mondta a projektvezető

A munkájukhoz továbbra is segítséget várnak, pénzzel és tárgyi adományokkal lehet támogatni, száraz, tartós, hosszú lejáratú élelmiszerre van a legnagyobb szükség, mert ezeket tudják biztonságosan raktározni,. Emellett nagyon nagy szükség van az önkéntes erőre is. A www.malta.uz.au oldalon lehet tájékozódni, hogyan fogadnak adományokat, illetve önkénteseket is.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi