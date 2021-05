Ritka fertőzés is sújtja a koronavírus túlélőit Indiában

A szemet, az orrot és akár az agyat is megtámadhatja a mukormikózis néven ismert betegség, mely egy igen ritka, de annál veszélyesebb gombás fertőzés. Az ezt okozó penészgombával főként trágyában, talajban, illetve rothadó gyümölcsökben és zöldségekben lehet találkozni, de a gomba ott van a levegőben és az egészséges emberek orrában is, csak nem okoz semmilyen problémát. A kialakuló fertőzés az arcüregeket, az agyat és a tüdőt érinti, cukorbetegeknél vagy súlyosan legyengült immunrendszerű egyéneknél életveszélyes. Halálozási aránya mintegy 50 százalék.

A szteroid lehet az ok

Az orvosok szerint a koronavírus túlélőinél a szteroidos kezelések válthatják ki ezt az állapotot: ezek alkalmazása életmentő a súlyos és kritikus állapotú betegeknél, mivel csillapítják a szervezetükben kialakult gyulladást, ugyanakkor felnyomják a vércukorszintet és csökkentik az immunrendszer aktivitását. Ez utóbbi lehet az oka annak, hogy a koronavírus túlélőinél nagyobb számban alakul ki a megbetegedés.

Akshay Nair szemsebész-specialista azt mondta a BBC-nek, ő legalább 40 mukormkózisos esettel találkozott az elmúlt hetekben: 11 betegnek el kellett távolítani a szemeit, hogy túlélhessék a betegséget. A legtöbb érintett cukorbeteg,

leggyakrabban a betegségből való felépülést követően 12-15 nappal alakult ki náluk az állapot.

Kollégái országszerte tucatszám jelentenek hasonló eseteket az elmúlt hónapokban, nagyon sok érintett fiatal. Jellemző tünete az orrdugulás és orrvérzés; a szem duzzanata és fájdalma; a szemhéjak lógása; és homályos látás, végül látásvesztés. Az orr körül fekete bőrfoltok jelenhetnek meg.

Már nem tudnak mit tenni

A legtöbben túl későn érkeznek orvoshoz, akkor, amikor már elveszítették látásukat. Ekkor azért kell eltávolítani a szemgolyót, hogy a fertőzés ne érhesse el az agyat. Nagyon ritka esetekben az állkapocscsontot is el kell távolítani a túlélés érdekében. A műtét után nyolc hétig szükséges még injekciós kezelés is.

Az állapot elkerülésére egyedül a szteroidok megfelelő mértékben történő adagolása jelent megoldást a szakemberek szerint. A jelek szerint a kormány a betegség esetében is a "megszokott" taktikát követi: tagadja, hogy megszaporodott volna az esetek száma.

Szintén a BBC szólaltatott meg egy 22 éves rezidenst, aki alighogy elkezdte az egyetemi tanulmányait követő egyéves gyakornoki programot, máris a koronavírus sűrűjébe került. Pankti Pandya állandóan változó beosztással dolgozik, van olyan, hogy

egy teljes héten át naponta teljesít 12 órás műszakokat.

Volt olyan éjszakai műszakja is, melyben két másik orvosgyakornokkal kellett 60 betegért felelnie. Elmondása szerint alapvetően évekbe telik, mire egy orvos megtanulja, hogyan priorizálja a betegek ellátását, amire most nincsen lehetőség: bele kellett tanulnia azonnal.

Kiégnek az orvosok

Egy másik gyakornok, Simran Agrawal azt mondja, az a legnehezebb, hogy betegeik mentális egészségével is kellene törődniük úgy, hogy közben ők is teljesen kizsigereltek mind fizikálisan, mind mentálisan, a kiégés szélén állva. Agrawalnak egy koronavírusokat segítő telefonos szolgálatnál is dolgoznia kellett, ami hasonlóan kimerítő volt számára. Egy harmadik orvos, Kamna Kakkar arról számolt be, hogy bár aneszteziológusként végzett, a koronavírusos betegek ellátása közben tapasztaltak hatására valószínűleg inkább az intenzív ellátásra fog a későbbiekben specializálódni annak ellenére is, amit az elmúlt hetekben átélt.

Indiában már több mint 22,5 millióan fertőződtek meg az új koronavírussal. Az elmúlt héten 400 ezer körül alakult az új fertőzöttek száma, ez vasárnap 360 ezerig szelídült. Egy érintett emlékei

Az otthonában vegetatív állapotban ápolt asszonynál, aki gégekanül segítségével lélegzett, gyógyszerrezisztens tüdőgyulladást állapítottak meg.

A kutató eközben végzett munkája során arra döbbent rá, hogy a koronavírus milyen nehéz helyzetekbe sodorta az indiai nőket: nem kívánt terhességek mellett nem juthatnak megfelelő ellátáshoz, miközben az indiai nőgyógyászok egyébként sem tájékoztatják őket megfelelően a felírt gyógyszerekről vagy állapotukról.

