Átalakított szuperexpresszek viszik a fertőzötteket Párizsból vidékre

Franciaországban a következő néhány napban tetőzik a fertőzés, a számok is ennek megfelelően alakulnak. Kedden egy híján ötszázan haltak meg, ezzel a halottak száma 3523-ra nőtt, a fertőzöttek száma meghaladja az 52 ezret.

A hatóságok néhány napja közlik a fertőzéstérképet, amely azt mutatja, hogy a tízmilliós Párizs és környéke a legfertőzöttebb, itt a kórházak már telítődtek, ezért a betegeket különlegesen berendezett nagy sebességű vonatokkal viszik a vidéki városokba. Németország is vett át betegeket, főleg a elzászi területről, amely a betegség egyik gócpontjának számít - számolt be a helyzetről az InfoRádió tudósítója.

Ugyanakkor Franciaországban vannak olyan vidékek, ahol alig van fertőzött, olyan megyék, ahol senki sem halt meg. Az ország középső része gyakorlatilag fertőzésmentes.

Ezeknek a városoknak a kórházaiba szállítják most a fővárosból és a környékéről vonatokon a betegeket.

Ami a közhangulatot illeti, Párizs külvárosi negyedeiben a helyzet változatlan, nem tartják be a kijárási tilalmat, óriási politikai feszültségek vannak, a kormány azzal vádolja az államfőt, hogy túl későn reagált. Továbbra sincs elég szájmaszk és teszt. Komoly ideológiai változásokat is elindított a járvány, Emmanuel Macron a nemzeti szuverenitás fontosságáról beszélt, gazdasági minisztere pedig gazdasági patriotizmust emleget.

Profilt váltanak a francia világmárkák

A nagy francia autógyárak, mint a Peugeot és a Citroënen, lélegeztetőgépek gyártására állnak át, a követező egy hónapban tízezer berendezést próbálnak készíteni. Közben egészségügyi védőmaszkok gyártását kezdte meg a Christian Dior divatház egyik üzeme, hasonló döntést hozott a Chanel divatház is, amely orvosi köpenyeket és más védőfelszereléseket is készít. Emmanuel Macron államfő kedden arra tett ígéretet, hogy év végéig az ország önellátóvá válik védőmaszkokban azután, hogy az olyan nagy vállaltok, mint a Michelin gumigyár, a Faurecia gépkocsialkatrész-beszállító is ezek gyártására állt át. A múlt héten az LVHM riválisa, a Kerint jelentette be, hogy luxusmárkái, mint az Yves Saint Laurent és a Balenciaga francia, valamint a Gucci olasz divatház egészségügyi védőfelszerelések gyártásába kezdenek.

Nyitókép: MTI/AP/Jean-Francois Badias