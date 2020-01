Dollár tízmilliárdokat visz el a helyreállítás, és nem látni még a katasztrófa végét

A szeptember, vagyis az ausztráliai tavasz óta tomboló erdő- és bozóttüzek már 103 ezer négyzetkilométeren pusztítanak 26 ember halálát és csaknem egymilliárd állat pusztulását okozva. 2000 ház égett le, az Ausztrál Biztosítási Tanács számításai szerint csak az elmúlt napokban 485 millió dollárnyi kárt tett országszerte a tűz.

Ez a tűzvész már nagyobb méreteket öltött, mint azok, amelyek tavaly az Amazonas mentén és Szibériában pusztítottak.

A Maxar Technologies által közreadott, 2020. január 4-én készített műholdkép az Új-Dél-Wales államban fekvő Kosciuszko Nemzeti Parkban pusztító bozóttűzről. MTI/EPA/MAXAR TECHNOLOGIES

Egyre súlyosabbak a következmények

Nem nyitott ki hétfőn Canberrában az Ausztrál Nemzeti Galéria, hogy a személyzet és a látogatók egészségén kívül megóvja a várost beborító sűrű füsttől a festményeket is, köztük értékes Matisse- és Picasso-képeket, amelyeket Franciaországból kaptak kölcsön egy kiállításra. Az ausztrál teniszbajnokságon a füst miatt fedett pályákon játszák a mérkőzéseket a teniszezők.

A szomszédos Új-Zélandon barnára festette a füst és a hamu a gleccserek havát. Kutatók szerint emiatt akár 30 százalékkal is felgyorsulhat idén a gleccserek olvadása az új-zélandi hegyekben. Az Ausztráliától 11 ezer kilométerre, a Csendes-óceán partján fekvő Chilét is elérte az erdő- és bozóttüzek füstje. A Dél-Amerikába való eljutását egy meteorológiai jelenség, egy alacsony nyomású légörvény tette lehetővé. A füst szagát Chile középső partvonalán lehet leginkább érezni, de az egyetlen mérhető következménye az ibolyántúli sugárzás erejének csökkenése a térségben.

Ausztráliában a leggyorsabb az emlősfajok kihalása Már legkevesebb egymilliárdra tehető az Ausztrália-szerte tomboló erdő- és bozóttüzekben elpusztult nagyobb állatok - emlősök, madarak, hüllők - száma - közölte Chris Dickman, a Sydney-i Egyetem kutatója.



A szakember szerint csak a délkeleti Új-Dél-Wales államban, ahol a legtöbb tűzvész pusztít, 800 millió vadon élő állat veszhetett oda. Dickman a Természetvédelmi Világalapnak (WWF) egy, az ausztráliai állatsűrűségre vonatkozó 2007-es jelentésére alapozta becslését, amely nem terjed ki békákra, rovarokra és más gerinctelenekre.



Tudósok szerint a világon Ausztráliában a leggyorsabb az emlősfajok kihalása - az európai telepesek 230 évvel ezelőtti megérkezése óta 34 emlősfaj vagy -alfaj pusztult ki -, és a jelenlegi bozóttüzek még jobban felgyorsíthatják ezt a folyamatot. A dél-ausztráliai Kenguru-szigeten élő 50 ezer koala fele pusztulhatott el a tüzek miatt vadvédelmi szakértők szerint.



A mezőgazdasági minisztérium kedden közzétett adatai szerint 100 ezer haszonállat is elpusztult a tüzek következtében. Az állatok egy részét maguk a tenyésztők kényszerültek megölni égési sérülések vagy hőség okozta stressz miatt.

Nem csak az Ausztrál kontinens lángol, az Ausztrália déli partvidékétől 10 kilométerre az óceánban fekvő Kenguru-szigeten is hatalmas pusztítást végeztek a lángok, a kihalás szélére sodorták a világon csak itt megtalálható endemikus fajokat a szigeten, amelyet Ausztrália Galapagosának is szoktak nevezni – mondta az InfoRádiónak Gálhidy László, a WWF Magyarország erdővédelmi projektfelelőse.

Simon Adamczyk állatmentő egy koalával a kezében a Kenguru-szigeten fekvő Cape Borda kiégett erdejében. MTI/EPA/AAP/David Mariuz

Több mint tízezer tevét lőnek ki helikopterekről Dél-Ausztráliában, mert túl sok vizet fogyasztanak. A profi vadászok önkormányzati rendelet nyomán kezdték el a mészárlást. A tevék ugyanis egyre gyakrabban jelennek meg tömegesen, víz után kutatva a településeken, ledöntik a kerítéseket, bemennek a kertekbe és kiisszák a vizet a légkondicionálókból. Gálhidy László az InfoRádiónak elmondta, a teve az ember által betelepített és túlszaporodott faj a kontinensen.

Sokkoló felvételek dokumentálják a pusztulást

Megrázó felvételek készültek az Ausztrália déli részén, Új-Dél-Wales-ben pusztító tűzvész után: tucatnyi állat elszenesedett teteme hever az autópálya mentén temetetlenül.

Az euronews.com-on közzétett videón a felvételt mobiltelefonjával készítő férfi arról beszél, hogy az állatoknak esélyük sem volt elmenekülni a tűzvész elől, mivel az út mellett szögesdrót kerítés fut, ami normális esetben arra szolgál, hogy a vadállatok ne menjenek fel az autópályára, ez alkalommal azonban a biztos halált jelentette számukra.

More than 500,000,000 Animals have been killed in #Australia due to the #bushfire...not to mention all of the humans who have lost everything.



We are destroying this planet... Now is the time to #govegan and stop looking the other way!⠀ pic.twitter.com/cCF23ilxbn — Animal Save Movement (@animalsavemvmt) 2020. január 5.

A tűzben nem csupán vadállatok, hanem a legelőkön tartott lábasjószágok jó része is odalett, az ő tetemeik is szanaszét hevernek.

Összefogtak a sztárok, pénzadományokat kér a kormányfő

Scott Morrison miniszterelnök a hatalmas pusztítást elszenvedett Kenguru-szigeten megköszönte az összes ausztrálnak a felajnlásokat, de mint mondta, ez még mindig nem elég, közvetlen pénzadományokra van szükség.

Mindenfajta felajánlás hasznos, de valójában a pénz az, amire a károsultaknak szükségük van"

- fogalmazott a politikus. A kormányfőt sokan támadják amiatt, ahogyan a helyzetet kezelte. A politikus decemberben, épp a tűzvész közepén Hawaiira ment nyaralni a családjával, miközben az ország történetének legnagyobb kimenekítési műveletét kellett végrehajtani a bozót- és erdőtüzek miatt, emberek tízezreit kellett biztonságosabb heyre telepíteni Ausztrália délkeleti térségéből

Scott Morrison ausztrál miniszterelnököt ábrázoló falfestmény a Melbourne-től keletre fekvő Tottenhamben 2020. január 7-én. Morrisont számos bírálat érte azért, mert kormánya nem kezeli megfelelően a katasztrófát. MTI/EPA/AAP/James Ross

A civilek adományain túl a hírességek is próbálnak segíteni. A Marvel-képregényfilmekben Thort alakító Chris Hemsworth hétfőn a közösségi médián jelentette be, hogy egymillió dollárt adományoz a tűzvész károsultjai számára.

Hi everyone. Like you, I want to support the fight against the bushfires here in Australia. My family and I are contributing a million dollars. Hopefully you guys can chip in too. Every penny counts so whatever you can muster up is greatly appreciated.https://t.co/KcBpMe7QvY pic.twitter.com/gYuA4LELZM — Chris Hemsworth (@chrishemsworth) 2020. január 7.

Elton John Sydneyben megtartott koncertjén szintén egymillió dollárt adományozott. De Nicole Kidman, Pink és Russell Crowe is adományokkal segítette a tűz elleni küzdelmet.

Thanks to the @goldenglobes .

What a cast I got to work with.

Naomi Watts, @WallisAnnabelle Sienna Miller, Aleksa Palladino @JoshStamberg @SethMacFarlane Simon McBurney and everybody else. They created a complete world. Their commitment, sensitivity and courage was inspiring. pic.twitter.com/AW9PtKwKF3 — Russell Crowe (@russellcrowe) 2020. január 6.

Az Oscar-díjas Russell Crowe vasárnap este a Golden Globe-díját sem tudta átvenni Los Angelesben, mert szülőhazájában családjával küzdött épp a bozóttűz ellen. Köszönőlevelében sem a díjat hozó filmsorozatról írt, hanem nyilvánvalóvá tette, mit gondol a katasztrófáról:

"senkinek se legyen kétsége a felől, hogy az, ami most Ausztráliában történik, a klímaváltozás miatt van. Ideje lenne a tudósokra hallgatni, átállni a megújuló energiára mert akkor talán lesz jövőnk."

Russell Crowe a Golden Globe-gála helyett inkább a tüzet oltotta, de azért üzent a világnak.

Nem így gondolja ezt az ausztrál kormány. Továbbra is kitartanak álláspontjuk mellett, hogy nincs közvetlen kapcsolat a klímaváltozás és az országot pusztító bozóttüzek között. Angus Taylor energiaügyi miniszter szerint nincs szükség a károsanyag-kibocsátás csökkentésére, dacára annak, hogy a világon Ausztrália az Egyesült Államok után a második az egy főre eső kibocsátás terén.

Scott Morrison kormányfő 1,4 milliárd dollárt ígért a tűz okozta károk helyreállítási költségének fedezésére és arra kérte a külföldi turistákat, hogy ne riassza el őket a bozóttüzek okozta válság.

Ezen a weboldalon folyamatosan frissülő térképen mutatják meg, hol, milyen súlyos a tűzvész okozta helyzet, melyik terület, milyen óvintézkedésekre van szükség.

Óvatosságra inti az utazókat a magyar külügy

A konzuli szolgálat honlapjára felkerült közleményekben felhívják az Ausztráliában tartózkodó vagy oda utazni szándékozó magyarok figyelmét, hogy csak halaszthatatlanul indokolt esetben menjenek ACT (Canberra), New South Wales és Victoria államokba, mivel megnövekedett az erdőtüzek száma, utakat zártak, illetve zárnak le vagy éppen nyitnak meg, a telefonvonalak pedig nem mindenütt működnek.

Elnéptelenedett utca, miután a bozóttűz füstje ellepte Canberrát 2020. január 5-én. Az október óta tomboló bozót- és erdőtüzek miatt emberek tízezreit kell kimenteni Ausztrália délkeleti térségéből. Ausztrália-szerte 5,5 millió hektárnyi földterület égett le, 21 ember meghalt és több mint ezer ház vált a lángok martalékává. MTI/EPA/AAP/Lukas Coch

A közleményben azt kérika magyaroktól, hogy ausztráliai tartózkodásuk során, illetve utazásuk megkezdése előtt mindenki tájékozódjon a helyzetről. A levegő minősége – különösen a fővárosban, Canberrában – elérte az egészségre veszélyes minősítést, ezért ott a személyes ügyfélfogadás a magyar nagykövetségen szünetel.

Halaszthatatlan konzuli ügyben a sydney-i, illetve melbourne-i konzuli irodák intézkednek.

Ezen a folyamatosan frissülő honlapon a hivatalos ausztrál tájékoztatás olvasható arról, hogy mely területek és milyen mértékben érintettek a tűzvészben.

Nyitókép: MTI/EPA/AAP/David Mariuz