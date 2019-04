Gyász és elszántság a Notre Dame leégése után - friss hírek és galéria

A Notre Dame lángjait csak több órás erőfeszítéssel tudták megfékezni, egyes részeken eloltani kedd hajnalra. A tűzoltóság tájékoztatása szerint sikerült megmenteni a 850 éves gótikus épület kőből készült szerkezetét és tornyait a teljes pusztulástól.

André Finot, a Notre Dame székesegyház szóvivője elmondta, hogy

a kegytárgyak biztonságban vannak a sekrestyében lévő Kincstárban.

Az ANSA olasz hírügynökség szerint a megmenekült relikviák között van Szent Lajos király tunikája és Krisztus töviskoronája is, amelyet a hagyomány szerint Szent (IX.) Lajos gyűjtött be a Szentföldről.

Megdöbbenés és gyász

A helyiek a Temze partjairól és hídjairól nézték elszörnyedve a lángokat, többen imádkoztak, sok helyről vallási énekek hallatszódtak. A Twitterre felkerült számos, a katedrális belsejében készült fotó is - a legtöbben hálásak azért, hogy a lángok és a pusztulás ellenére a kereszt épségben áll a helyén.

First pictures from the inside of #NotreDame on fire 2019-04-15. pic.twitter.com/tW5kMjMAiJ — Ida Gabrell (@IdaGabrell) 2019. április 16.

#NotreDame fire: The roof and spire of the Paris landmark are destroyed, but the shell was saved from destruction. Here's a look at the destroyed section. pic.twitter.com/X9jLxH64aJ — CGTN (@CGTNOfficial) 2019. április 16.

St. Joan of Arc: "Hold the Cross high, that I may see it through the flames."#NotreDame pic.twitter.com/8hbSgWEhZU — Pilarica ن (@Pilaricareb) 2019. április 16.

Egyelőre nem tudni, mi okozta a tüzet

Az első hírek szerint a lángok a restaurálási munkálatokhoz felállított állványzaton, a tetőszerkezetnél keletkeztek, és onnan terjedtek tovább. A rendőrség balesetként kezeli a tűzesetet. Egy tűzoltó megsérült oltás közben, ezt leszámítva a katasztrófának nincsenek sérültjei. Az ügyészség vizsgálatot indított.

Videókon a torony leomlása:

7 centuries of history going down in flames infront of our eyes #NotreDame pic.twitter.com/Bd9V1h5z2T — ????????? (@ItzProfessor) 2019. április 16.

"Újjáépítjük a Notre Dame-ot"

Emmanuel Macron francia köztársasági elnök röviddel éjfél előtt újságíróknak azt mondta, újjáépítik a Notre Dame-ot. Hangsúlyozta, hogy a tűzoltók bátorságának köszönhetően a székesegyház homlokzata és két fő tornya nem dőlt le.

"A Notre Dame a történelmünk, az irodalmunk, a szellemünk része, nagy eseményeink, járványaink, háborúink, felszabadulásaink színhelye, életünk epicentruma" - fogalmazott a szemmel láthatóan megilletődött elnök a még lángoló épület előtt.

"Legyünk büszkék, mert mi építettük ezt a székesegyházat több mint 800 évvel ezelőtt, megépítettük és évszázadokon át bővítettük és szépítettük. Ünnepélyesen fogadom ma éjjel: együtt újjá fogjuk építeni"-

mondta Macron.

Közölte, hogy már kedden adománygyűjtést kezdeményeznek Franciaországban és külföldön az újjáépítéshez, és kérte a világ "legnagyobb tehetségeinek" segítségét is. Az egyik leggazdagabb francia család, a Pinault máris százmillió eurót ajánlott fel a helyreállításra. A család számos divatmárka tulajdonosa, de érdekelt a médiában, a borászatban is, valamint egyebek között a Christie´s aukciós ház tulajdonosa. A japán kormány is jelezte készségét arra, hogy hozzájáruljon a reastaurálás költségeihez. Szakértők szerint a munkálatok évekig tarthatnak majd.

Együttérez a világ

Több nemzetközi szervezet és ország vezető tisztségviselői, egyházi méltóságok együttérzésükről biztosították a franciákat a történtek miatt, és az interneten is sokan fejezték ki gyászukat.

Just devastating to see the Notre Dame Cathedral burning. Absolutely devastating. The monument’s history, art, and iconic architecture is irreplaceable. The people of Paris, France, and Catholics around the world are in our prayers. #NotreDame ? pic.twitter.com/5JffONIqEA — Appu (@Appujodhpur) 2019. április 16.

Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke Twitter-üzenetében bátorságra buzdította a lángoló, "Európa büszkeségét jelentő katedrális" oltásán dolgozó tűzoltókat. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke azt mondta, percről percre követi az eseményeket, azt, "hogyan ejti zsákmányul" a párizsi Notre Dame-ot, amely - mint írta - az egész emberiség öröksége.

Donald Tusk, az Európai tanács elnöke Twitter-üzenetében együttérzését fejezte ki Franciaországgal, és úgy fogalmazott, hogy a párizsi Notre Dame egész Európa katedrálisa.

Donald Trump amerikai elnök azt mondta, "rendkívül fájdalmas látni a lángoló székesegyház szörnyű képeit. Ez a katedrális a világ egyik legnagyobb kincse, kultúránk és életünk része, valószínűleg nincs hozzá fogható a világon".

A tűzvész sújtotta Notre Dame "Franciaország és európai kultúránk jelképe" - jelentette ki Angela Merkel német kancellár. "Francia barátainkkal vagyunk" - írta a Twitter mikroblog portálon szóvivője, Steffen Steibert.

Magyar reakciók Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek szolidaritásáról biztosította a párizsi érseket és a francia katolikus közösséget a Notre Dame-ban kitört tűzvész miatt hétfő este. Levelében a bíboros azt írta: megrendülten értesült arról, hogy a nagyszerű párizsi Saint-Sulpice-templomot ért tűzeset után most, a nagyhét kezdetén a város főtemploma, a Boldogságos Szűz Máriának szentelt Notre-Dame áll lángokban.



Magyarország együttérez Franciaországgal a párizsi Notre Dame székesegyházban kitört tűzvész miatt - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn esti közleményében.

Szolidaritását fejezte ki a katasztrófa miatt Párizs népével Matteo Salvini olasz belügyminiszter és Alberto Bonisoli, az olasz kulturális örökség és idegenforgalmi miniszter is.

A szentföldi katolikus egyház együttérzését fejezi ki a francia egyházzal - közölte Vadi Abu Nászir, a szentföldi katolikus egyház szóvivője.

Gerd Bacher, a kölni dóm prépostja megdöbbenésének adott hangot a tűzvész miatt. Nyilatkozatában hangsúlyozta: "Együttérzünk a katolikusokkal és minden franciával, együtt gyászolunk velük". Ugyanerről biztosította őket a londoni Westminster-apátság is.

A párizsi Notre Dame leégése miatt érzett fájdalom közelebb hozza egymáshoz az ortodoxokat és a katolikusokat, egyben olyan jel, amelyet értelmezni kell - jelentette ki Nyikolaj Balasov esperes, az orosz ortodox egyház külkapcsolati osztályának helyettes vezetője.

Nyitókép: MTI/EPA/Ian Langsdon