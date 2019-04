Meg tudták menteni a Notre Dame fő szerkezetét, de óriási a veszteség

A gótikus székesegyházban, a francia főváros egyik jelképében a kora esti órákban keletkezett a tűz, a lángok a világhírű épület felső részében pusztítottak.

A tűzoltóság közölte: egy tűzoltó súlyosan megsérült a mentés során.

Anne Hidalgo, Párizs főpolgármestere közölte: a környéken lakókat kimenekítették arra az esetre, ha beomlana a székesegyház. Hidalgo a tűzoltóságra hivatkozva azt is közölte, hogy van remény a két harangtorony megmentésére.

That the superstructure of #NotreDame is now considered to be safe, and all of the buildings artworks are reported to have been saved, despite this horrendous conflagration and loss of the entire roof, is a small miracle and a credit to the French firefighters. pic.twitter.com/I1tdGhpHZv