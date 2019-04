Megjöttek az első reggeli fotók a leégett Notre Dame-ról és a belsejéről

Párizsban többórás erőfeszítéssel sikerült megfékezni a tegnap keletkezett tüzet a Notre Dame székesegyházban. A tűzoltóság tájékoztatása szerint sikerült megmenteni a 850 éves gótikus épület kőből készült szerkezetét és tornyait a teljes pusztulástól.

A kegytárgyak egyelőre biztonságban vannak a sekrestyében lévő Kincstárban a megmenekült relikviák között van Szent Lajos király tunikája és Krisztus töviskoronája is, amelyet a hagyomány szerint Szent (IX.) Lajos gyűjtött be a Szentföldről. A székesegyházban a műkincseket egy külön tűzoltóalakulat mentette, egy részük pedig egy felújítás miatt már nem volt a helyén.

Egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi okozta a tüzet. Az első hírek szerint a lángok a restaurálási munkálatokhoz felállított állványzaton, a tetőszerkezetnél keletkeztek, és onnan terjedtek tovább. Egy tűzoltó megsérült oltás közben.

A rendőrség balesetként kezeli a tűzesetet, az ügyészség vizsgálatot indított az ügyben.

Amazing news - it looks like #NotreDame's south rose window, at least, has survived largely intact. Kudos to the #Paris firefighters. pic.twitter.com/hxUm8zVxI4 — Alan Ferrier (@alanferrier) 2019. április 16.

My photo from that same morning compared to the damage done 12 hours later. #NotreDame pic.twitter.com/lvzH3DFCSF — ~♥ Christie ♥~ (@cv61110) 2019. április 16.

First pictures from the inside of #NotreDame on fire 2019-04-15. pic.twitter.com/tW5kMjMAiJ — Ida Gabrell (@IdaGabrell) 2019. április 16.

#NotreDame fire: The roof and spire of the Paris landmark are destroyed, but the shell was saved from destruction. Here's a look at the destroyed section. pic.twitter.com/X9jLxH64aJ — CGTN (@CGTNOfficial) 2019. április 16.

St. Joan of Arc: "Hold the Cross high, that I may see it through the flames."#NotreDame pic.twitter.com/8hbSgWEhZU — Pilarica ن (@Pilaricareb) 2019. április 16.

Így néz ki az épület kívülről:

Videókon a torony leomlása:

7 centuries of history going down in flames infront of our eyes #NotreDame pic.twitter.com/Bd9V1h5z2T — ????????? (@ItzProfessor) 2019. április 16.

"Újjáépítjük a Notre Dame-ot"

Emmanuel Macron francia köztársasági elnök röviddel éjfél előtt újságíróknak azt mondta, újjáépítik a Notre Dame-ot. Hangsúlyozta, hogy a tűzoltók bátorságának köszönhetően a székesegyház homlokzata és két fő tornya nem dőlt le.

"A Notre Dame a történelmünk, az irodalmunk, a szellemünk része, nagy eseményeink, járványaink, háborúink, felszabadulásaink színhelye, életünk epicentruma" - fogalmazott a szemmel láthatóan megilletődött elnök a még lángoló épület előtt.

"Legyünk büszkék, mert mi építettük ezt a székesegyházat több mint 800 évvel ezelőtt, megépítettük és évszázadokon át bővítettük és szépítettük. Ünnepélyesen fogadom ma éjjel: együtt újjá fogjuk építeni"-

mondta Macron.

Közölte, hogy már kedden adománygyűjtést kezdeményeznek Franciaországban és külföldön az újjáépítéshez, és kérte a világ "legnagyobb tehetségeinek" segítségét is. Az egyik leggazdagabb francia család, a Pinault máris százmillió eurót ajánlott fel a helyreállításra. A család számos divatmárka tulajdonosa, de érdekelt a médiában, a borászatban is, valamint egyebek között a Christie´s aukciós ház tulajdonosa. A japán kormány is jelezte készségét arra, hogy hozzájáruljon a reastaurálás költségeihez. Szakértők szerint a munkálatok évekig tarthatnak majd.

Nyitókép: MTI/EPA/Ian Langsdon