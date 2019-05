Marco Rossi: néha az eredmény fontosabb, mint a szép játék

Márciusban voltak az utolsó Európa-bajnoki selejtezők, a következő meccsek júniusban lesznek. Várja már, hogy találkozzon a kerettagokkal?

Nagyon várom már, hogy újra együtt legyen a keret. Két válogatott mérkőzés között is rendszeresen találkozom a játékosokkal, amikor megnézem őket a klubjaikban. Sok meccset megnézek, például a Vidi, a Ferencváros találkozót, de mindenhova elmegyek, ahová csak tudok. Jó a kapcsolatom a klubokkal és az edzőkkel is, sok magyar játékos került a célkeresztünkbe eddig. Idén eddig csak a Vidiből, a Fradiból és a Honvédból hívtam be játékosokat az NB I-ből. Nem azért, mert a többiek előtt zárva lenne a válogatott keret kapuja, de egyelőre csak ennek a három csapatnak a futballistái álltak készen a nemzetközi szintű találkozókra.

Hány játékost figyelnek a kollégáival?

Az egész bajnokságot nyomon követjük, a legtöbb meccset élőben nézzük meg a kollégáimmal. Általában minden statisztikát átnézünk. Minden héten legalább 40 játékost figyelünk meg, a külföldön és Magyarországon játszó labdarúgók statisztikáit egyaránt.

Mik a legfontosabb szempontok a válogatáskor?

Először is a legfontosabb, hogy jó állapotban legyenek a játékosok, és ha lehetséges, még jobb formában futballozzanak. A szezon vége kicsit más lesz, mert kissé fáradtan érkeznek a válogatotthoz, akkor is, ha már nem lépnek pályára minden hétvégén. Ezért fontos, hogy jó erőnlétük legyen, és erős személyiséggel rendelkezzenek a nemzetközi szinthez, nem elég, ha csak jó képességeik vannak. Nagyon fontos az is, hogy tudjanak nyomás alatt futballozni, mint legutóbb Szlovákiában és a horvátok ellen a Groupama Arénában, ahol telt ház volt, és a szurkolók, a média és az egész ország nyomást gyakorolt rájuk. Ez egészen más szint, mint kétezer néző előtt pályára lépni célok nélkül a bajnokságban. A képességeket tekintve a magyar labdarúgóknak jó a technikai és taktikai felkészültségük, intelligens futballistákról beszélünk, akik fejlődőképesek. Én olyan játékosokat keresek, akiknek a képességeik megfelelnek a modern futball elvárásainak, versenyképesek, gyorsak, robbanékonyak.

Hét éve dolgozik Magyarországon, mennyit fejlődött azóta a magyar futball?

2012 óta élek itt, azóta több szempontból is sokat fejlődött a magyar futball. A szövetség az állammal együtt támogatja a sportágat, sok új stadion épült, több akadémia is nyílt az utóbbi időszakban. Az utóbbi két-három szezonban már háromszor annyian futballoznak Magyarországon, mint hét évvel ezelőtt, profi és amatőr szinten egyaránt, a szövetség ezen a téren jó munkát végzett. Ennek több összetevője is van, a háttér, az infrastruktúra és a szervezettség. Ezeken a területeken keményen kell dolgozni azért, hogy versenyképesek és sikeresek legyünk.

Melyik játékos fejlődött a legtöbbet, amióta ön a szövetségi kapitány?

Nem tudok egyetlen nevet kiemelni. Amikor tavaly szeptemberben először találkoztunk Telkiben, az egész keret, minden játékos rosszkedvű volt, feszült volt a légkör, senki sem tudott mosolyogni. Látható volt, hogy a futballisták a korábbi eredmények miatt nem túl boldogok. Mondtam nekik, hogy legyenek büszkék arra, hogy a hazájukat képviselhetik, az egész ország felnéz rájuk. Kértem őket, hogy már az elején legyünk őszinték egymáshoz, kövessenek engem, harcoljunk, küzdjünk mindenki ellen, és akkor elégedettek és boldogok leszünk.

Melyik lesz a nehezebb meccs?

Más és más nehézségekre kell számítani a két következő mérkőzésen. Először el kell utaznunk Bakuba, júniusban nem könnyű ott játszani, de ha esélyt akarunk adni magunknak az Európa-bajnoki részvételre, akkor nyernünk kell Azerbajdzsánban. Az azeriek ellen nem könnyű győzni, ezt láthattuk a horvátok elleni mérkőzésükön, amelyen Modricék csak a meccs hajrájában tudtak győzni egy góllal. Azon a találkozón Azerbajdzsán nagyon defenzíven játszott, a lehető legjobban fel kell készülnünk, mert a legfontosabb a három pont megszerzése. A Wales elleni meccs még keményebb lesz, az együttesnek nagyon gyors támadói vannak, hihetetlenül jó játékosok alkotják a keretét, Ramsey, Wilson és Bale, mind tehetséges futballisták, de nem jobbak, mint a horvátok. Talán senki nem sértődik meg, ha azt mondom, hogy Wales kerete papíron erősebb, mint a miénk. Azonban ha nagyon motiváltak és szervezettek leszünk, megdolgozunk a szerencsénkért, akkor bármi megtörténhet, mint ahogy a horvátok ellen is.

Korábban klubedző volt, naponta dolgozott a csapataival, szövetségi kapitányként háromhavonta kapja meg a játékosait. Mekkora kihívás pár nap alatt ütőképes csapatot csinálni?

Nehéz feladat. Teljes más a klubedzők és a szövetségi kapitányok munkája. Az egyesületeknél napról napra, hétről hétre dolgozni, meccselni kell, minden nap érezni a fű illatát, folyamatosan kapcsolatban lehet lenni a játékosokkal, így könnyebb dolgozni. Teljesen más egy válogatottat irányítani, hosszú távra kell tervezni, és hosszú idő eltelik, mire újra találkozunk a játékosokkal. Ilyenkor előre meg kell tervezni a munkát, hogy a játékosokat mielőbb egységes csapattá csiszoljuk. Fontos, hogy tudják, hogy mögöttük állunk. Ilyenkor a munka 90 százalékát a taktikai és fizikai felkészítés teszi ki.

Ez a filozófiája?

Ami eredményre vezet, az a jó futball, enélkül nehéz nyerni. Meg vagyok győződve, hogy csak a jó futball tesz sikeressé, de néha a szép futballnál fontosabb a három pont megszerzése.

Korábban azt mondta, sokan lebecsülik a mentális felkészítés szerepét, pedig ez nagyon fontos. Miért van ez így?

A pályafutásom alatt hihetetlenül jó szakemberektől tudtam tanulni, Mircea Lucescutól, Sven-Göran Erikssontól, Marcelo Bielsától. Amikor még fiatal voltam, Torinóban nyílt az első akadémia, ott is sokat tanultam a futballról. A tehetségekre nagyon oda kell figyelni, ha őket kizárjuk a játékból, akkor nem lesz, aki az ész legyen csapatban. A labdarúgás 30 százaléka áll csak a fizikumból, a többi 70 százalék fejben dől el. A modern futballban sok edző kizárja ezt, pedig ez fontos. Szerintem a jó edzőnek egyben pszichológusnak is kell lennie, de persze egy tréner sem lehet profi e téren, a mentális trénerek szerepe minden klubnál fontos.

Mit tudtak tenni három nap alatt horvátok elleni meccs előtt a szlovákok elleni vereség után?

Sokat beszéltünk a játékosokkal a szlovákok elleni meccs után. Megkértem, hogy figyeljenek rám, hangsúlyoztam nekik: én is tudom, hogy senki nem szeret veszíteni, ezért eldöntöttük, hogy változtatni kell a játékunkon, ha nyerni akarunk a horvátok ellen. Szlovákiában is mindenki nyerni szeretett volna, háromszor is megnéztem a mérkőzést, szerintem jó meccset játszottunk, ezt a találkozó utáni sajtótájékoztatón is elmondtam. Nem koncentráltunk eléggé a hajrában, az első gólt az első, a másodikat a második félidő végén kaptuk. Szerintem kiegyenlített meccset játszottunk, kicsit több szerencsével a döntetlent is elérhettük volna, de elkövettünk néhány taktikai hibát. Ezeket kijavítottuk a horvátok elleni mérkőzésre. Öt helyen is változtattunk a kezdőcsapaton, és más rendszerben játszottunk a horvátok ellen.

A horvátok elleni siker mennyire növelheti a játékosok önbizalmát?

Nagyon jó játékosok vannak a keretünkben. Mindenki kellően intelligens, ha nem azok lennének, nem tudnának ilyen szinten futballozni. Ez is kell ahhoz, hogy kijussunk az Európa-bajnokságra. Nem vesztették el az önbizalmukat a szlovákok ellen sem. A vereség után elmondtam nekik, hogy csak együtt, egységesen tudunk sikeresek lenni a horvátok ellen, ha a válogatott és a szurkolók összefognak, akkor minden lehetséges.

