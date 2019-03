Dzsudzsák Balázs: az ország szíve megint együtt dobbant

"Kaptam egy lehetőséget a meccs előtt, hogy beszéljek a csapattal" - kezdte értékelését Dzsudzsák Balázs csapatkapitány az InfoRádiónak kevéssel az után, hogy a magyar labdarúgó-válogatott 2-1-re legyőzte Eb-selejtezőn a vb-ezüstérmes Horvátországot vasárnap Budapesten.

Dzsudzsák azt próbálta hangsúlyozni az öltözőben, hogy ne azzal foglalkozzanak, hogy világ egyik legjobb középpályása ellen játszanak, hanem azzal, hogy a közönség azért jött ki, mert a magyarok sikerére éhes;

"a mi csapatunkat akarják látni, nem az aranylabdást"

- utalt Luka Modricra.

"Minden működött az első perctől kezdve, és ha azt mondom,

az ország szíve megint együtt dobbant minden egyes gólnál, akkor nem túlzok. Ez überelte a norvégok elleni hangulatot is"

- fogalmazott Dzsudzsák Balázs.

Külön büszke arra és meg is hatja, hogy egy ilyen jól védekező csapat kapitánya, és hogy miután az ő vezérletével jutottak ki az Eb-re 2016-ban, elérte vasárnap a 100. válogatottságát is, holott nála sokkal jobb labdarúgók is voltak a magyar történelemben.

"Az a 23-24 ezer ember, aki ott volt, döbbenetes hangulatot csinált, ezért érdemes futballistának lenni" - tette hozzá. Egész egyszerűen úgy vélte,

amióta a válogatottban játszik, ez volt a "top-top-top meccs".

A jövőről beszélve elmondta, nem szabad most a babérokon ülni, az Azerbajdzsán elleni nyári selejtező pontosan ugyanilyen fontos lesz, és még jobban kell majd játszani, annál is inkább, mert még komolyabban fogják venni a magyar válogatottat.

Annyit elmondott még:

"ha reálisak akarunk lenni, ez a csoport nem rólunk szól, de ez nem kishitűség.

Csak úgy tudunk továbbjutni ebből a csoportból, ha minden egyes meccsen ezt az utolsó utáni becsúszásig történő játékot mutatjuk, különben nincs esélyünk".

Dzsudzsák Balázs szerint nagyon-nagyon messze van még a 2020-as Európa-bajnokság, ezért ebből a győzelemből nem is szabad túl messzemenő következtetéseket levonni, "helyén kell kezelni".

Rossi, Szalai: világszínvonalú szurkolás Marco Rossi szövetségi kapitány edzői pályafutása legnagyszerűbb meccseként tekint a horvátok legyőzésére. Szerinte játékosai a szívükkel játszottak. Már most a következő, Azerbajdzsán elleni feladatra összpontosít. Külön megköszönte a szurkolóknak a megteremtett hangulatot. Szalai Ádám, aki Dzsudzsák Balázs lecserélése után a csapatkapitányi karszalagot viselte, azt mondta, a csapat szerencsés volt, de ezért meg is dolgozott. Korábbi kritikájához hozzátette, sikeres volt a megbeszélés a szlovákiai vereség után. Úgy érzi, a szurkolás világszínvonalú volt.

Szoboszlai: játszottam Modric ellen és kész

A 18 éves, a válogatottban kezdőként most először pályára lépő Szoboszlai Dominik elárulta, a csütörtöki, Szlovákia elleni vereség után volt egy "elgondolkodás" az egész csapat részéről, de ezen sikeresen estek át.

"A csapategység rendben volt: mindenki akarta a győzelmet"

- mondta. Számára világklasszisok ellen "elég jó érzés játszani", most "sikerült a győzelem, nézzünk előre" - tette hozzá.

Az elmúlt hetek igen jól sikerültek Szoboszlainak, felnőtt bajnokin játszott és gólt lőtt az osztrák bajnokságban (Salzburg), Európa-liga mérkőzésen szerepelt a Napoli ellen, most pedig győztes csapat tagja volt a vb-ezüstérmes ellen, de ezt így fogja fel: "választ kapok arra, amiért idáig dolgoztam".

Mint mondta, nem izgult, hogy "hú, most a Modric ellen kell játszanom. Játszottam, aztán kész".

Nagy Ádám:

A Bolognában légióskodó Nagy Ádám szerint valahogy most jobban meg tudták valósítani azt, amit a stáb kért tőlük, ennek pedig a kommunikáció lehetett a kulcsa.

A védekező középpályás beszélt a "Szalai-hatásról". Ismert, a csütörtöki vereség után a csapatkapitány-helyettes kemény szavakkal bírálta a válogatott egészét, felrázandó a csapatot.

Nagy elárulta, Szalai Ádám bocsánatot kért mindazoktól, akik magukra vették a kemény szavakat, ám a csapattagok tudják, "mindenki máshogy dolgozza fel az eseményeket", és csapaton belül meg is tudták beszélni a dolgokat, senki sem értékelte úgy a helyzetet, hogy Szalai Ádám "széthúzna".

Nyitókép: MTI/Czagány Balázs