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Nyitókép: Vasyl Dolmatov/Getty Images

Szakértő: teljesen átszabhatja a lakáshitelezést a Wekerle Plusz

Infostart / InfoRádió

A Wekerle Plusz program új lehetőségeket teremthet a lakásvásárlók és a felújítást tervezők számára, és átalakíthatja a lakáshitelezés szerkezetét is. Az új otthonteremtési és energetikai korszerűsítés fontos részleteiről Lévai Dánielt, a Netrisk Magyarország termékfejlesztési vezetőjét kérdezte az InfoRádió.

A Wekerle Plusz program hosszabb távon jelentősen átalakíthatja a lakáshitelezés szerkezetét – mondta az InfoRádiában Lévai Dániel. A legfontosabb változás, hogy a használt lakások vásárlására felvehető hitelek maximális kamata 5 százalékra emelkedik, míg az új építésű ingatlanok esetében továbbra is 3 százalék marad. Ez a különbség a szakember szerint az új építésű lakások felé terelheti a hitelfelvevőket.

A Netrisk Magyarországnál úgy vélik, a piacra ennél is nagyobb hatással lehet a felújítási és korszerűsítési hitel bevezetése, bár ennek részleteit a kormány várhatóan 2027 elején ismerteti, így az igénylés pontos feltételei egyelőre nem ismertek.

A családi házak energetikai korszerűsítését támogató program keretében legfeljebb 15 millió forintos hitelt lehet igényelni 3 százalékos kamattal, de a korszerűsítés eredményétől, illetve az energetikai besorolásban elért javulás mértékétől függően vissza nem térítendő támogatás is járhat, amely akár a hitelösszeg 50 százalékát is elérheti – emelte ki.

A termékfejlesztési vezető szerint az említett konstrukció az építőiparra és a hitelezési piacra is hatással lehet. Az idén augusztusig folyósított, mintegy 2000 milliárd forintnyi jelzáloghitelnek mindössze 2 százaléka szolgált energetikai korszerűsítési célokat. Az új program ezt az arányt is megváltoztathatja, hiszen kedvező feltételekkel, széles kör számára teszi elérhetővé a felújítási finanszírozást.

Visszakanyarodva a használt lakások vásárlásához, Lévai Dániel elmondta, hogy a maximális, 50 millió forintos hitelösszeg esetében, 25 éves futamidővel számolva a korábbi Otthon Start 3 százalékos kamata havi 237 ezer törlesztőrészletet jelentett, míg a Wekerle Plusz hitel esetében 292 ezer forintot kell majd befizetnie a hitelfelvevőnek, így a különbség havi 55 ezer forintot jelent, ami jelentős. A szakember ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az 5 százalékos kamat még mindig alacsonyabb a piaci hitelkamatoknál.

Szerinte a döntés hátterében az állhat, hogy az új lakások száma csak lassan növekszik. A kedvezményes, 3 százalékos kamat megtartásával a kormány az építőipart is ösztönözheti arra, hogy minél több megfizethető társasházi lakás épüljön évről évre, ezek az ingatlanok ugyanis ideális lehetőséget jelenthetnek az első lakásukat megvásárlók számára.

A Wekerle Plusz egyik fontos könnyítése, hogy

nemcsak házastársak, hanem élettársak is igényelhetik a hitelt.

Az ingatlanokra vonatkozó feltételek ugyanakkor megegyeznek az Otthon Start szabályaival: lakásoknál 100 millió, családi házaknál 150 millió forint a maximális vételár, a négyzetméterár pedig legfeljebb 1,5 millió forint lehet – emlékeztetett Lévai Dániel.

A termékfejlesztési vezető további könnyítésként említette, hogy a banki költségeket 30 ezer forintban maximálták, arra azonban felhívta a figyelmet, hogy a bankon kívüli kiadásokat, például az értékbecslés és a földhivatali ügyintézés díját továbbra is meg kell fizetni.

Szerinte a Wekerle Plusz bevezetése önmagában várhatóan nem okoz majd akkora „boomot” a lakáspiacon, mint amilyet az Otthon Start elindítása eredményezett, annak fényében, hogy a közelmúltban inkább stagnálásról, illetve enyhe árcsökkenésről szóltak a hírek.

A cikk alapjául szolgáló interjút Gyulai Péter készítette.

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Kezdőlap    Gazdaság    Szakértő: teljesen átszabhatja a lakáshitelezést a Wekerle Plusz

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Szakértő: teljesen átszabhatja a lakáshitelezést a Wekerle Plusz

Szakértő: teljesen átszabhatja a lakáshitelezést a Wekerle Plusz

A Wekerle Plusz program új lehetőségeket teremthet a lakásvásárlók és a felújítást tervezők számára, és átalakíthatja a lakáshitelezés szerkezetét is. Az új otthonteremtési és energetikai korszerűsítés fontos részleteiről Lévai Dánielt, a Netrisk Magyarország termékfejlesztési vezetőjét kérdezte az InfoRádió.
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