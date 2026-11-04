KSH-adatok érkeztek a lakásfrontról

Az első három negyedévben 9803 új lakás épült, 31 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 22 331 volt, 12 százalékkal több, mint 2025 azonos időszakában – jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A fővárosban 59 százalékkal, a megyei jogú városokban 24, a többi városban 12, a községekben pedig 17 százalékkal több lakást építettek, mint 2025 első három negyedévében.

Az építési engedélyek számának növekedése az előző évi trenddel szemben nem Budapestre koncentrálódott, a fővárosban 4,0 százalékkal mérséklődött az engedélyezett lakások száma.

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